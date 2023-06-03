「文物檢測與修復在故宮」特展：瓷器的修復與重修

文∣陳澄波（作者任職於國立故宮博物院登錄保存處）

圖∣陳澄波拍攝提供

經高溫燒結的瓷器在博物館的收藏中，為最穩定也是最脆弱的典藏品，一般藏品所忌諱的保存條件，高溫瓷對其皆有良好的耐受性，但卻比常見文物更害怕物理性的損傷，因此最常於博物館內所發生的劣化便是破損之狀況。博物館負有展示文物的重要責任，代表著陶瓷器修復不僅須保留其真實性和歷史價值，且同時帶有明顯審美價值的高溫瓷器，更是需考量實際情況適度還原受損的表面，以符合博物館文物展示的基本功能之一。

瓷器修復的起源與發展

根據考古出土的發現，陶瓷修復的歷史可追溯至西元前7000至5500年以前，於美索不達米亞文明之泰猶．薩比．阿比亞（Tell Sabi Abyad）陶罐破片，發現當時已有修復陶器的加工痕跡，促使其可於修復後持續使用。但隨著近代博物館的設立，基本上不會再以修復的方式試圖恢復其原始之功能，轉化成展示、研究、典藏、教育之博物館四大功能的環節中，使其可保有歷史和藝術審美上之價值為主流。

在藏品十分多元的國立故宮博物院中，其文物所包含的面向琳瑯滿目，不同類型的文物在修復時不只需考慮歷史、美學與功能，尚須綜合宗教、文化、材質、技藝、品項、情感、科技等要素，並藉由專業藝術史與修護人員的研究與分析，方得找出最適合文物的修護方向，而本文則將描述其中一種以美學角度為出發點，細說陶瓷文物領域中不可視的修復方法。

陶瓷器為黏土顆粒（陶土或瓷土）、長石、石英以及表層玻璃質的釉料與發色劑所組成，經塑型、乾燥、施釉，最後藉由燒結而形成無機質之器形，被公認為博物館藏品中最不易產生劣化的材質，但易受物理性的損傷，如最常因「持拿」與「輕忽」產生破損之狀況，其他則為運輸與不當包裝所形成之損害。除此之外亦有考古常見的鹽害，琺瑯金屬鏽蝕產生的漬痕，或是過去盛裝食物之痕跡，也有因燒製時釉藥與胎體收縮係數不一致，導致釉面無法良好地包覆胎體等，因器型本身先天不良所產生之現象。

此外亦有專屬於博物館的劣化態樣，像是早期使用各種天然與人工合成材料，形成黃化、變色、褪色、黏著失效等，例如澳洲的伊安．波特美術館（Ian Potter Museum of Art）曾大量使用硝化纖維素作為陶器之黏著劑，導致殘膠與黏著性能失效的情形；同如本院於70至80年代所修復的陶瓷文物，則是使用了Araldite® AY103環氧樹脂做為主要的黏著劑，至今亦是產生了明顯黃化與變色的狀況（圖1），其所處理的時間成本不亞於最常見之破損狀況。

圖1 70至80年代常見使用舊款環氧樹脂導致黃化變色之狀況 陳澄波攝

而欲修復陶瓷文物前則需先了解其工藝技術，例如一般高溫瓷器因燒結程度高，溫度約落在1250至1400℃左右，使胎體緻密而帶有透光性，若有破損狀況產生時，破片斷口的邊緣會較為光滑平整，故用於黏合之媒材便可選擇強度較高的環氧樹脂，作為破片主要的黏著劑，否則可能導致結合強度不足之虞。本次展出的清〈青花花卉盤〉為高溫瓷，便適合以環氧樹脂進行黏合的處理。（如圖2）

圖2 清 青花花卉盤 黏合前與黏合後 陳澄波攝

經黏合的處理後，多數陶瓷器皆會有不同程度的缺損狀況，進而造成觀賞者視覺上的干擾，便可考慮進行填補與全色的處理。如高溫瓷因燒結溫度高，黏土顆粒互相熔融程度較佳，通常會帶有透光性的質感，遮蓋性較佳的白堊土填料便不適合使用，轉而選擇玻璃色料與玻璃微泡等遮蓋性較弱的媒材作為填料。填補後再以壓克力顏料於填補處進行全色，同時以壓克力樹脂調整其光澤度，使其可近似於陶瓷釉料表層的質感。（圖3、4）

圖3 清 暗龍白裏小黃瓷碗 左圖：填補全色前、右圖：填補全色後 陳澄波攝

圖4 清 青花花卉盤 左圖：填補全色前、右圖：填補全色後 陳澄波攝

另外在80年代末以前，因許多用於陶瓷修復的材料多有黃化、變色、褪色、脆化等問題，在當時修復科學尚未成熟的年代，幾乎為全球陶瓷修復發展的必經之路，沒有任何博物館能夠倖免這些問題，卻也促進了修復領域的思維與材料革新，迄今已少有專業修復師會選用未經驗證的修復材直接作用於文物上。

例如明〈孔雀綠八寶番蓮葫蘆瓶〉便是因環氧樹脂的變色，導致修復痕跡明顯影響了展示之效果，經移除舊修痕跡改以新的材料修復後之成果，如圖5～7。

圖5 明 孔雀綠八寶番蓮葫蘆瓶 移除舊修環氧樹脂前 陳澄波攝

圖6 明 孔雀綠八寶番蓮葫蘆瓶 移除舊修環氧樹脂後 陳澄波攝

圖7 明 孔雀綠八寶番蓮葫蘆瓶 重新修復後 陳澄波攝

本次修復展以審美價值的角度出發，呈現不可視的修復方法與展示效果，但並非代表所有的高溫瓷皆須以此方針進行復原，還是應視各博物館的典藏與展示理念，經多方考量後再決定其修復方向。此外，雖全球各大博物館皆有許多待修或需重修的文物，卻不等於需積極去做通盤性的處理，因未來可能會出現對文物更有利的修復材料或技術，加上陶瓷修復便是因在70至80年代末，大量使用了不適當的修復材料，導致迄今仍需面對並解決這些問題。另外若保存環境控制得宜，原則上已大幅減少其劣化速度，短短數年內一次性的大量修復則需審慎考量。因此理想的修復應是隨著博物館展示、研究、保存之常規需求，逐步規劃待修復的文物，如此一來除可避免一次性的大量修復而產生之弊病和風險，以利於博物館深化教育功能與永續經營之發展。

●本文摘錄自《故宮文物月刊》481期4月號，原題〈瓷器的修復與重修─以國立故宮博物院典藏文物為例〉。

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