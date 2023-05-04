以家為名的繪本之旅！青鳥書店與高雄三發合作的親子閱讀講座

文：張慈育；編輯：蔡孟諭

青鳥書店與高雄市的三發 首席大院進行一系列講座，將閱讀走入社區，豐饒地方生活。邀請各行各業的專業老師進行系列講座活動。

於2023年3月4日的【三發Ｘ青鳥】親子互動講座，邀請作家暨閱推講師、思多力親子成長團隊召集人 陳櫻慧老師擔任活動講者，她致力於親子閱讀繪本推廣，參與與舉辦各式與閱讀、創作活動。此場活動在 陳櫻慧老師的帶領下，透過書籍《什麼形狀，都行！》繪本的共讀活動，及結合大小讀者的共同創作，在有限的畫紙中，揮舞畫筆，實踐想像。

講座一開始使用白紙與畫筆，寫下參與者的名字、今日的心情、對家的想像，與為什麼來參加這場講座。 陳櫻慧老師用趣味的話題熱絡現場，創造輕鬆的氛圍，使參與的大人與小孩一同了解彼此對「家」的想像，孩子說：「家，是吃飽的地方」；大人說：「家，是溫暖的地方。」，關於「家」的定義，每個人的想像都截然不同，定義也是自我價值觀的詮釋，在活動過程中，講座核心是關於「家」的想像，透過畫作創造出無限可能的「家」，建造屬於自己獨一無二的作品。

【三發Ｘ青鳥】親子互動講座，邀請作家暨閱推講師 陳櫻慧老師活動現場（圖／三發・首席大院 提供）

在第二個活動環節中，陳櫻慧老師透過導讀繪本，帶領讀者在書籍中的蝴蝶頁，細究作者的巧思，書頁中的每一筆、一畫，到故事與配圖，對創作者來說，皆歷經巧思的安排，從閱讀一本書的封面、封底、書頁及蝴蝶頁，細看皆能觀察到趣味與巧思，也在共讀活動中訓練大小讀者的創造力與專注力。

而「共創」是什麼？第一步是圓形紙張中繪製「家的想像」，透過引導與分享，使參與者向大家表達自我想法，而紙張的形狀也代表「家」的意象：圓滿、周全。也象徵著圓滑，意味在家需透過包容，才能相互完整。

講座尾聲，大小讀者與家人或與其他讀者進行兩次的交換畫作，在互動過程中看見不同家的樣貌，在自己的作品中增添想法與色彩，也讓讀者親身感受：家的樣貌、空間與關係的呈現，是透過共同合作、尊重與互動不斷變化與形成。

時間不會停止，日子總是向前，無論是實際空間的家、或是關係上的家庭，都應該重視自己與彼此、外界之間的協調與互動，共同走向明天。隔著樓層、隔著牆，三發重視家人和鄰里間的關係互動，透過繪本共讀與繪畫創作的分享，回望生活。三發‧首席大院擁有近20項全齡公設，格萊美閱讀區設有青鳥選書區，寬敞舒適大空間適合親子共讀、徜徉於書海之間，享受充滿書香氣息的下午。

【三發Ｘ青鳥】親子互動講座 活動合照（圖／青鳥書店 提供）

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｜關於青鳥 Bleu&Book｜ 「建一間屬於自由的書店」 青鳥書店於2016年創立，使命是推廣台灣閱讀文化、點燃台灣思想火光 這裡是城市書櫃的延伸起點，也是靈魂安放的空間所在。青鳥書店堅信，精心構思的設計會使生活更加美好，致力於推廣「美感與閱讀的實驗場域」，讓書與閱讀成為一種生活方式，也是文化激盪的場域。 Books are louder than bombs.未來的每一天都將有書本相伴。 在紛亂繁雜的世界裡，以知識作為燈火，引領你我前行。

● 本文由 青鳥Bleu&Book 授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。