陳延禎／在世界手搖杯的中心喝一杯

撰文／陳延禎

攝影／安比、陳延禎

多少親朋好友苦勸我，台南飲料店這麼多了，幹嘛還開一間硬碰硬呢？

也是實話，台灣大概是全世界手搖飲的中心吧，低價又富變化、因應季節所推出產品、還兼客製化調整冰量糖度，而台南因為氣候、人口與民風嗜糖的關係，飲料產業之發達往往出外地人之意料，在台中開清原的大學學長開玩笑說過，你們台南是世界手搖杯的中心吧？我大笑。

我是愛喝飲料的，從國中時到現在，除成功嶺的三十天，我記不起來還有哪天是沒有飲料的，在我開了兩家飲料店後，我想這會持續到我洗腎的那一天吧。每日出門買飲料與父母的問答，也從關於健康的碎碎念，到了義正嚴詞的「市場調查」。

而身為一個愛好美食的台南人，兜裡的餐廳、店家名單都像是一種品味風格展現，當友人遠從外地慕名而來台南，配合他們的行程，精心、費心甚至半強迫的安插我的口袋名單，是我最無愧於心的待客之道了，觀察友人們第一口的神色，我都還是坐在教室，等著老師公布成績的好學生。

幾年下來，因為口味的關係，多少還是有點挫折，我想起村上春樹在《如果我們的語言是威士忌》中提到的威士忌喝法，生蠔加上威士忌，幾年前有機會嘗試過一次，不知道是生蠔不夠新鮮，還是挑選錯了威士忌，完全沒有書中：「牡蠣的潮騷味，和艾雷島威士忌那個性獨特的、海霧般的煙燻味，在口中濃濃融合為一。」的感覺，加上我口袋名單的挫折，我很後來才接受，美食不是一定的，原來真的有口味差異這件事情。

對我來說，美食、飲料並不會有所謂A級、B級之分，像是電影《五星饗魘》中的起司漢堡一樣。撇開對於食物的大部分需求與考量：健康、價格、熱量，只要好吃，那一切就夠了。

《聯合文學第462期》 聯經出版事業股份有限公司 出版日期：2023-04-01 線上出版日期：2023-04-06 出刊頻：月刊