6000元的小溜達沒有之一！跟著海藻遊東北角──〈藻嶼〉

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

藻的存在，造就了海底世界的豐富色彩

臺灣「海藻」最具代表性的地方就是東北角沿岸，屬於岩岸地形，有豐富的地質與岩石，是最適合海藻生長的環境；但由於人口外流、年輕人不願意傳承手工採藻的工作，使得東北角海藻產業與文化逐漸沒落。海藻不但對海洋有幫助，對人體也有相當多益處，目前東北角海藻大多由當地的漁婦們自己採收進而販售，對地方特色品牌並無經營，〈藻嶼〉期望透過地方品牌重塑，創新東北角海藻地方特色產品。商品設計以東北角最具特色的九大景點為圖像創作依據，包裝則導入生態教育訊息，建立品牌形象，運用藻結合在地文化，傳達原鄉品牌概念。

〈藻嶼〉海藻調味禮盒：使用磁扣式的盒型設計，掀開包裝內部弧形設計象徵岩層（圖／尼普利 提供）

呼應生態樣貌的海藻包裝

海藻大多都生長在岩石上，歷經海浪沖刷，再經由採收後而有藻類。因此在視覺畫面上以海浪搭配東北角九個孕育海藻的地點作為主要圖像設計，包裝紙材選用類似岩石的紋路，讓畫面和包裝整體呈現海藻的生長模式，呼應自然生態的樣貌。

〈藻嶼〉全系列商品照（圖／尼普利 提供）

當地地質與海藻的結合

〈藻嶼〉以東北角九個孕育海藻的地點來區分三個系列商品：乾燥海藻、海藻湯包、海藻調味禮盒系列，為東北角海藻重新規劃一系列的視覺形象，並分別為地形設計輔助圖像。

「乾燥海藻」以和平島、龍洞、南雅奇岩為地形輔助，包裝外型以波浪弧形作設計。「海藻湯包」則是卯澳、三貂角及鼻頭角，以觀光景點作為輔助設計，包裝使用一體成型的掀蓋盒裝設計。「海藻調味禮盒」為磁扣式設計，包裝內部弧形設計象徵岩層，將海藻生長在岩石上的生長模式應用在包裝上；禮盒內的商品則為藻成分製成的海藻醬及海藻醬油，搭配以豐富地質聞名的馬崗、澳底、豆腐岩當地形輔助。另外還有相關的文宣摺頁及手冊，讓消費者能夠更了解〈藻嶼〉。

希望藉由〈藻嶼〉這個品牌，重新建立大家對臺灣東北角與藻的連結，給海藻帶來全新的面貌！

〈藻嶼〉特殊印刷白墨特寫（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

海藻，一個歷經浪濤翻騰，身經百「浪」的產物，如何透過包裝，傳達來自海浪淬鍊、大海的滋味？〈藻嶼〉，把臺灣東北角一起打包進海藻，享受海味之際，同時也到藻的故鄉遊歷一番。包裝是產品與消費者溝通的第一眼視覺；如何緊扣核心、又不失環保、成本等考量，展現出產品內在質地，在在都要對品牌縝密的規劃與了解，才能於內於外始終如一。或繁或簡，你想傳達出怎樣的品牌樣貌？這不是自說自話，更多那引發的共鳴，有多響亮。

〈藻嶼〉周邊設計（圖／尼普利 提供）

設計團隊

中國科技大學 視覺傳達設計系

Designer｜許書綺、徐啟嫚、李欣諭、林佳均

Advisor｜陳建勳、李政達

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】