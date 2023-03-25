享受快樂的財務旅程：全生涯理財規劃
（講者：劉凱平／輯：一刻鯨選）
「你非理財不行」，要怎麼做呢？現在是一個既黑暗又光明的時代，該進還是該退？該攻還是該守？不要怕，因為我們還有光明、光亮的一面。
我記得我在學校唸書的時候，除了義務性教育之外，基本上學校學的都是「方法論」，不管是碩士或博士、或是超博士，有沒有學新知識？當然有，但是在新知識之外，老師更希望我們銘記在心的是「方法論」。
這是什麼意思？想想看，做生意也好、做人也好、做事情也好，方法重不重要？我認為方法很重要。我吃米吃了很多年，吃到現在，我認為「方法論」是決勝的關鍵因素；意思是說，你方法對了，結果不會太差，結果不順，多半是你方法有問題。
所以說，方法不對的時候，千萬不可以理財；你非理財不可的時候，是當你有了正確的理財方法之後，這在邏輯上一點矛盾都沒有。我借用的是「方法論」，做學問也好、做事業也好、做人也好，都是要強調方法論，你方法對了，事半功倍；你方法錯了，事倍功不一定半，說不定全部泡湯。
我們現在面對理財這個題目，就是既是黑暗的時代，又是一個光明的時代。理財方法在21世紀的今天已經彰顯於世，而且它在半個世紀之前就出現了，我們叫它「理財規劃」或是「全生涯理財規劃」。
「全生涯理財規劃」並不是在賣明牌，「全生涯理財規劃」是指我們從買方的立場出發，先了解自己需要的是什麼，只要方法對了，隨著時間的推演，成果就會浮現，就能夠順利地一步步解決我們的「全生涯理財規劃」。
大家不要一聽到「全生涯理財規劃」就涼了半截，「又跟我講長期投資！我就是聽了長期投資才上當吃虧的！我現在絕對不能做長期投資！」如果你有這樣的反應，這個就是你不能隨便理財的理由，因為你的認知有偏差，「長期投資」是強調方法論，不是亂「投資」，也不是亂「長期」。
以前有一些名人講「長期投資」，其實只講了一半，比方說「你手中有股票、心中無股價」、「只要買，不要賣」，還有人說「隨便買、隨時買、不要賣」等九字箴言。其實他們只講了一半，另外一半更重要的，完全沒提。
所以當年聽了這些「箴言」再去買股票的人，槓龜虧錢的比比皆是，以至於現在整個臺灣市場幾乎沒有人願意相信長期投資。這就是「瞎子領瞎子」，走一趟繁忙的交通大道，不被車撞翻才奇怪啊。所以長期投資不是不行，而是要用對方法，再去投資！
作者｜劉凱平
劉凱平（KP）是安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司(https://www.azsinopro.com.tw）的總經理，擁有超過30年理財顧問業經驗。總管義大利安義集團在台灣地區理財規劃及資產管理各項業務的推動及發展，對於理財規劃觀念在台灣的推展有極大的貢獻。
KP擁有美國北伊利諾大學的企管碩士學位。學成後他投身嬌生公司及花旗銀行等大型跨國機構工作，累積了豐富的管理經驗；其後他又先後出任元富投顧及元富投信的總經理職務，在金融領域有著完整的經歷及深厚的專業素養。
基於對理財規劃的熱誠，KP 與眾多業界先進合作，共同引進國際專業理財規劃顧問證照 CFP® 制度，成為台灣理財顧問認證協會創始人之一，為台灣的理財規劃環境貢獻良多，也因此獲選為 CFP® 國際總會理事(2006-2008)。
著作「聰明理財」、「這樣理財就對了」；譯作「多少才夠？-重新定義你對富有的看法」，並曾於IC竹科之音 97.5、中國廣播公司主持理財相關節目。
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