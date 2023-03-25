享受快樂的財務旅程：全生涯理財規劃

（講者：劉凱平／輯：一刻鯨選）

「你非理財不行」，要怎麼做呢？現在是一個既黑暗又光明的時代，該進還是該退？該攻還是該守？不要怕，因為我們還有光明、光亮的一面。

我記得我在學校唸書的時候，除了義務性教育之外，基本上學校學的都是「方法論」，不管是碩士或博士、或是超博士，有沒有學新知識？當然有，但是在新知識之外，老師更希望我們銘記在心的是「方法論」。

這是什麼意思？想想看，做生意也好、做人也好、做事情也好，方法重不重要？我認為方法很重要。我吃米吃了很多年，吃到現在，我認為「方法論」是決勝的關鍵因素；意思是說，你方法對了，結果不會太差，結果不順，多半是你方法有問題。

所以說，方法不對的時候，千萬不可以理財；你非理財不可的時候，是當你有了正確的理財方法之後，這在邏輯上一點矛盾都沒有。我借用的是「方法論」，做學問也好、做事業也好、做人也好，都是要強調方法論，你方法對了，事半功倍；你方法錯了，事倍功不一定半，說不定全部泡湯。

我們現在面對理財這個題目，就是既是黑暗的時代，又是一個光明的時代。理財方法在21世紀的今天已經彰顯於世，而且它在半個世紀之前就出現了，我們叫它「理財規劃」或是「全生涯理財規劃」。

「全生涯理財規劃」並不是在賣明牌，「全生涯理財規劃」是指我們從買方的立場出發，先了解自己需要的是什麼，只要方法對了，隨著時間的推演，成果就會浮現，就能夠順利地一步步解決我們的「全生涯理財規劃」。

大家不要一聽到「全生涯理財規劃」就涼了半截，「又跟我講長期投資！我就是聽了長期投資才上當吃虧的！我現在絕對不能做長期投資！」如果你有這樣的反應，這個就是你不能隨便理財的理由，因為你的認知有偏差，「長期投資」是強調方法論，不是亂「投資」，也不是亂「長期」。

以前有一些名人講「長期投資」，其實只講了一半，比方說「你手中有股票、心中無股價」、「只要買，不要賣」，還有人說「隨便買、隨時買、不要賣」等九字箴言。其實他們只講了一半，另外一半更重要的，完全沒提。

所以當年聽了這些「箴言」再去買股票的人，槓龜虧錢的比比皆是，以至於現在整個臺灣市場幾乎沒有人願意相信長期投資。這就是「瞎子領瞎子」，走一趟繁忙的交通大道，不被車撞翻才奇怪啊。所以長期投資不是不行，而是要用對方法，再去投資！