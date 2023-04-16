從有機再現生機！油桐花下宛如遊仙境──十一指古道　

採訪撰文／陳怡文

攝影／陳怡文、Biride、康莊休閒農業區發展協會簡榮瑞榮譽理事長提供

十一指古道上，油桐花下有童話

每到4月，一片純淨白色於古道上綻放，微風輕拂，桐花優雅乘風舞動在空中，潔白衣裳裡頭帶著紅豔的心，情竇初開的春天就此緩緩降落。

古道前，階梯上鋪著一條白色地毯等待遊客到訪，其他種類的花都是盛開在枝上、凋謝時墜地，桐花則選在最美那刻瀟灑離枝，沒有凋零的惆悵，用純淨浪漫將古道入口妝點如童話仙境。

因此，賞桐一定要選在人潮湧入前，趁滿地桐花依然白淨、花形完整，帶上全家大小、或領著心儀對象共遊童話！用心感受眼前美好、用鏡頭留下美麗記憶，甚至藉花排字，說出藏在心裡的話。

大溪區域流淌著多處像這樣的泉水，有水源、有沃土，墾荒先民便在此落腳，逐漸形成商業聚落。 攝影／康莊休閒農業區發展協會簡榮瑞榮譽理事長提供

古道石橋下流過一池泉水，桐花緩緩旋落水中，彷彿入浴一般，然後順水漂流，獻出自身蘊含的所有滋養山下土壤。大溪區域流淌著多處像這樣的泉水，有水源、有沃土，墾荒先民便在此落腳，隨著人口增加逐漸形成商業聚落，在那沒有貨車、柏油路的年代，買賣貨物必須挑起扁擔、走上半天山路，為了方便前往市集，人們開始在山坡上修築道路，十一指古道便在這種背景下誕生。相傳開墾此路的工頭只有十一隻手指，古道便以此命名。

早期油桐在軍工業上極具價值，由日本人大量引入桃竹苗地區種植，十一指古道也因此與桐花結緣。油桐從枝幹到果實都有妙用，曾是客家先民重要的經濟作物，時代沒落了桐樹的產業價值，卻留下桐花盛開的壯闊美景，提醒代代客家人惜福與感恩。

十一指古道旁的百年茄冬樹原被蔓藤寄生，經過整理後，再次綠意盎然。 攝影／陳怡文

十一指古道下，農村再生的康莊故事

圍繞桐樹的古道入口，有一棵茄冬樹傲然獨立上百年，見證這片土地變遷。

十一指古道下的土地，早期都種植著水稻，後來，稻作不再是養家餬口的首選，金色稻浪逐漸隱沒，再後來，經過農業轉型、農村再造，現在以溫室植栽與自然農法，培育有機蔬菜、藤類瓜果為主。誰能想到，讓古道下良田再現的起點，竟是古道上的百年老樹！

其實十一指古道為當地簡氏家族的私有土地，一日，簡家後人簡榮瑞在翻閱資料時，看到百年茄冬樹的照片，這不就是老家山坡上那顆陪伴自己度過童年的大樹嗎？來到久違的樹下，驚覺老樹嚴重被蔓藤寄生，古道也幾乎成為荒野，不忍童年回憶被野藤雜草掩埋，簡榮瑞開始動手整理十一指古道，讓奄奄一息的茄冬樹再次綠意盎然。

古道上已煥然一新，那古道下呢？看著周邊破落的老屋、埤塘與土地，簡榮瑞找來一群年齡相仿的夥伴組成協會、並出任理事長，集合眾人力量整理家鄉環境，後來又得知「農村再生」這項旨在重整農村環境、為當地產業注入生機的計畫，聽起來很符合協會立意，便加入培訓。

為了找出社區特色，協會開始推動當地轉型成有機農業，但當地老農實在難以接受更換種植方法，因此簡榮瑞轉而向外找尋有經驗、願意從事有機種植的農友進入，並由協會居中協助在當地落腳。終於，一間間農園開始在這片土地上萌芽，或搭建溫室，或採用自然農法耕作，讓農村真正實現「有機」，也讓荒蕪土地再現「生機」。

隨著有機種植面積增加，行政院農委會開始投入資源協助輔導當地成立「有機聚落」，而後又在政府積極推動下於2020年成立「大溪區康莊休閒農業區」，並在第二屆全國金牌農村競賽中榮獲「銀獎」。

康莊有機聚落駐有多家農場，業者會帶領遊客走上古道、埤塘周邊田野，進行生態導覽。 攝影／康莊休閒農業區發展協會簡榮瑞榮譽理事長提供

康莊有機聚落駐有多家農場，除了生產有機作物，讓自然環境永續外，各家業者也結合自身特色與「食農教育」推出一系列親子體驗，可以下田耕種、親手採摘蔬果做料理，可以餵養動物、欣賞田園風光，可以認識木藝、DIY木工作品，如果想要增進親子互動、認識農家文化，這裡一定不會讓您失望！同時，業者還會帶領遊客走上古道、埤塘周邊田野，賞桐之外也進行生態導覽，把「有機」背後的理念傳遞給訪客，讓人類與自然和諧共存這項概念永續。

十一指古道上，先人胼手胝足的墾荒史已成為傳說，為後來的我們留下一片五月雪；十一指古道下，農民辛勤耕耘這片土地的故事，等待您來閱讀。安排一場旅行，拋開城市喧囂，走入步道賞桐花，也走進聚落體驗有機農業的無限可能。

※本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第33期〈油桐花下遊童話──十一指古道〉。