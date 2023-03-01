【書香遠傳】旅日漫畫家高妍：漫畫是我說故事的載體

撰文｜田倗聿

圖片｜高妍、Mangasick、小小書房提供

喜愛知名日本小說家村上春樹的讀者大約都對《棄貓》這部作品非常熟悉。但你知道，《棄貓》中令人備感溫暖的插畫，其實正是出自於臺灣漫畫家高妍的巧手嗎？而這一切都肇因於小時候家中購入的童書《一千零一夜》開始……

興趣、能力 從小地方培養

目前旅居日本的漫畫家高妍，在 2022年 9 月於日本京都藝廊舉辦展覽，將自己的作品公開的呈現於眾人面前。「我從小就是喜歡看書、說故事的小朋友，也相當熱愛分享。因此，我一直在找尋適合說故事的表達方式，而漫畫正是這樣的載體。」高妍說，「相較於單幅插畫，漫畫具有連續性，有足夠的篇幅讓我侃侃而談。」

「《一千零一夜》是我記憶中得到的第一本書籍。」小時候，高妍便十分喜歡分享腦海中的想法，還常常編故事給家人聽。「有一次我爸爸到附近的書店買了《一千零一夜》，之後有好長一段時間，我每天逼著爸爸聽我念一篇故事。」這樣的舉動無形中培養了她對於閱讀與說故事的喜好。

小學時期發生的另外一件事情，也對高妍有著長遠影響。某一天，班導師帶了精裝版的格林童話選集到班上，要求所有同學輪流口頭分享書籍內容與心得。在一次傳書的過程中，高妍被分配到全班都不喜歡的作品，「那是一本以黑白插畫匯集而成的推理故事。」高妍回憶道。

對於國小生，推理故事通常是難以理解的，黑白插畫更是較難引起小朋友的興趣，使得班上同學多對於這篇故事避而遠之。但高妍並不卻步，反而在心中告訴自己：「沒關係，既然今天拿到這本書，我就要想辦法找出這本書的優點。」

於是她非常認真閱讀書中內容，在報告時表現得相當優異，「那次經驗增進了我表達自己想法的能力，同時在心中產生化學效應。」就這樣，說故事的願望在心中埋下小小的種籽。

多方取材 蘊藏創作能量

在成長過程中，高妍受到日本文化吸引，閱讀了大量動漫畫作品，並對畫畫產生濃烈興趣，認真地往繪畫專項發展。大學時期開始以插畫接案的她，日常閱讀非常多書籍、動漫畫與電影，不僅汲取靈感、收集資料，也能為未來的作品準備。例如，青林堂出版的《GARO》月刊就對高妍產生非常深遠的影響，「我甚至為了讀懂內容而自動自發學習日文。」高妍笑著說。

2022年開始， 高妍於日本各地藝廊舉辦展覽，將作品帶給更多人認識。

愛看書、寫字的高妍，對於「閱讀」也有一套自己的見解。「閱讀是多元性的，看電影、聽音樂都能算是廣義的閱讀。以我來說，相較於閱讀文字書，漫畫與電影是更親近的元素，我能以輕鬆的心情來閱讀，也因此更能吸收內容。」高妍表示。

作為一位創作者，她在閱讀過程中，不只是欣賞，也不斷地在分析有哪些內容可以內化後收為己用。一如《綠之歌》一書就將看電影的收穫納入其中。書中模仿鏡頭畫面，以水平構圖來繪製，「我希望能呈現人眼視覺看到的景色，就像你我的日常生活那樣。」

體察生命細節 述說自己的故事

再細看《綠之歌》不難發現，無論是知名導演楊德昌的電影《一一》、小說家村上春樹的《挪威的森林》、知名音樂家細野晴臣的歌曲〈戀愛是桃子的顏色〉等，都有部分元素被高妍收納進書中，成為創作的一部分，「我想完成只有我能做的作品。」將自身經驗融入其中，分享生命細節正是高妍的創作方法。

有人可能會認為，將自身經驗公諸於世不免心裡會有疙瘩，好像將自己赤裸攤在陽光下，供大眾檢視，「有人說我這樣很勇敢。」但高妍不以為意，因為生活化的內容，正是她想要呈現的，「這些每天都會見到的景物，可能理所當然到被很多人忽略或忘記。身為作者，我渴望用作品記錄這一切，因此我以自己的生活為母題創作。」

高妍還透露，未來即將發行的作品將以自己到沖繩留學時的故事為原型，僅有部分內容是為了保護當事人而做了些許變動。而因新作品主題會與國家民族認同、政治思想有關，她也閱讀很多歷史方面的資料、論文，甚至是維基百科的資訊，也收看電影或研究紀錄片，一方面搜羅靈感，也藉此修正方向，提升作品的正確性。

高妍將生命經驗作為創作的養分。圖為高妍與偶像細野晴臣的合影留念。

持續創作 未來不設限

談到近期閱讀的書，高妍語調微微上揚，止不住興奮地向我們介紹一本由臺灣的獨立漫畫店 Mangasick 出版的另類漫畫選集《漫漶》。

《漫漶》收錄部分《GARO》雜誌的作品，以及其他非常值得喜愛漫畫的人了解的冷門作品，並將之翻譯成中文讀本。「你想了解這些文化，《漫漶》就是非常重要的入口。過去要讀懂作品唯一的方法就是學日文，但現在只需將書買回家閱讀即可，我覺得能看這本書的人都很幸福。」

《漫漶》一書是認識另類漫畫的重要入口；《我不是生來當母親的》能夠讓讀者獲得感動與力量。

《我不是生來當母親的》是另外一本高妍想推薦給讀者的書籍。這本書是以作者的詩集配合銅版插畫來呈現，訴說作者身為一個母親，生下兒子後的心理狀態以及想對孩子說的話。

「你不用被社會抱持這麼大的期望，我對你最大的期望，就是你可以做自己喜歡的事情……」高妍表示，「書中的這段話讓我備受感動，希望閱讀這本書的人也能夠獲得感動與力量。」

最後，高妍也語帶神祕的分享，雖然現階段是全心投入在作品的連載，但其實有出版社來詢問她是否有著書出版的意願，「寫一本幾萬字的書可能對我來說門檻太高，不過，也許有機會以散文的形式來分享。」

喜歡高妍的朋友除了持續關注她的漫畫創作外，也可以留心，或許在不遠的某天，就能看見高妍以作家的身分出版新作品喔！

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌165期，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。