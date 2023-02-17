【名單之後】王德合／石山定俊：從南師到青辰，從《小憩》到《孔子廟》

文／王德合（臺南應用科大美術系兼任講師，東海大學美術研究所碩士，藝術創作者）

石山定俊 入選 府展第4、6回

曾經入選「總督府美術展覽會」第4、6回的日籍畫家石山定俊，在臺灣美術史研究中幾乎完全被遺忘，中研院建置的「臺灣美術展覽會（1927-1943）資料庫」，也僅見其活動於嘉義地區、住於北港街等資訊，其它皆付之闕如。

石山定俊畢業於臺南師範學校（今臺南大學）公學師範部演習科，[註1]從中研院臺史所「臺灣總督府職員錄系統」檢索結果得知：他在1936-1939年任教於水林公學校（今雲林縣水燦林國小），1941-1945年轉任至北港國民學校。再查詢臺南大學學籍檔案，得知石山定俊於1916年出生，並於1930年入學臺南師範學校（後文均簡稱南師）公學師範部普通科，1936年自演習科畢業。[註2]

嘉義因交通便利與開發較早，一向為雲嘉地區樞紐。石山定俊南師畢業後即任教於臨近嘉義的水林和北港地區，因此也與嘉義畫壇有著往來與交誼。 1936年，嘉義畫家張義雄、翁崑德與林榮杰於嘉義公會堂舉行「洋畫三人展」，合照中可見石山定俊之身影。1940年適逢日本皇紀2600年，當年12月嘉義舉辦的「奉祝展覽會」，石山定俊也列身於該展紀念照中。以上兩張照片之合影者，皆為當時嘉義畫壇重要人物，可見石山定俊雖年輕卻頗受重視。

1940.12.15奉祝展覽會紀念照於嘉義公會堂。前排左起：林榮杰、翁焜輝、陳澄波、張李德和、矢澤一義、林玉山、蔡欣勳、盧雲生 後排左起:：池田憲男、石山定俊、翁崑德、戴文忠、黃水文、李秋禾、莊鴻運、朱芾亭

1940年，「青辰美術協會」在嘉義成立，是嘉義第一個西畫團體，並請陳澄波擔任顧問，石山定俊亦是會員之一。日治時代嘉義地區的繪畫風氣興盛，但東洋畫人數及畫會活動皆遠多於西洋畫，「青辰美術協會」或有引領嘉義西畫創作風氣之企圖。創會成員翁焜輝在他編輯的「記錄帖」中，詳細記錄了該會1940年5月至1941年3月間的歷次聚會與展覽資訊，其中於第四回研究會有「新正會員：……石山定俊：北港（尋常高等小）學校」之文字紀錄，第六回研究會他也列名於出席者中。「記錄帖」中也詳列協會展出之作品清冊，然未見石山定俊之作品參展。

《青辰美術協會皇紀二六零零年記錄帖》，1940，翁永真收藏。

1941年，石山定俊以《小憩》一作入選第四回府展。畫中女士倚門而坐、望向門外庭院。石山將女士安排於畫面左下角的室內門邊，逆光幽暗的身影、向內延伸的地板和右側木門，形成封閉而沉重的前景空間。畫面前方則是大面積明亮的庭院景物，右側結構分明的屋角和具有南國風情的木瓜樹，形成戶外視覺的焦點。室內與室外、暗黑與明亮，畫面營造出鮮明的空間層次與對話關係。

石山定俊，《小憩》，1941。

石山定俊在加入「青辰美術協會」之前，繪畫學習從何而來？經查閱1933年之公學師範部授課時數表，[註3]普通科和演習科男學生每學年每週均有2小時「圖畫、手工」的必修課程，演習科學生另可能選修1-4小時「圖畫、手工」課程，學校教育應該即是石山的主要學習途徑。石山在校期間，南師有兩位美術科班教師：山本磯一、名島貢。山本磯一東京美術學校師範科畢業，1923-1946年任教南師，曾入選臺展4回及無鑑查展出；名島貢東京高等師範學校圖畫手工科畢業，1929-1934年任教南師，曾入選臺展和府展共8回。石山與兩位老師的學習深淺尚待考證，不過名島貢在1936年入選第10回臺展的作品《林家庭園》，在構圖手法上與石山的《小憩》倒有幾分相似，或許即是南師時期的師承影響。

名島貢，《林家庭園》，1936。

1943年，石山定俊再以《孔子廟》入選第六回府展，該畫是臺南孔廟文昌閣與明倫堂（前景）的寫生之作。石山在南師就學6年，對臺南景物自然具有感情，對照該畫與今日場景，除了前景樹木長大後遮掩了文昌閣部分景觀，其它幾無二致。

石山定俊，《孔子廟》，1943。

今日臺南孔廟之明倫堂與文昌閣。

臺南孔廟是很多畫家鍾愛寫生的景點，文昌閣又以獨特而具韻律感的建築造型受青睞，梅原龍三郎、廖繼春等知名畫家都曾畫下與石山定俊相同的場景。梅原龍三郎是亟欲探討油畫東方化的日本知名畫家，他在1933年首度到臺灣旅行，廖繼春即邀請他到臺南寫生，[註4]因而畫下《臺灣風景》一作。很巧合的，廖繼春參加第六回府展的作品《臺南孔子廟》也取景文昌閣。今日已無緣見到石山定俊參加府展的原作，然而從黑白圖錄中，仍可見到對比性強烈的筆觸運用，與梅原龍三郎、廖繼春的作品對照，似乎有著風格上的幾分神似。石山定俊是否曾與兩人有過交集或受間接影響？答案仍有待史料的探討與深掘。

梅原龍三郎，《臺灣風景》，1933，油畫。 圖版引自林曼麗總編輯，《「日本近代洋画大展」展覽圖錄》（臺北市：臺北教育大學MoNTUE北師美術館，2017），頁131。

廖繼春，《臺南孔子廟》，1943。

＃名單之後050 註釋： 1.〈卒業證書授與〉，《臺灣總督府府報》，第2652號，1936年4月7日，頁22。 2.石山定俊1930-1936就學臺南師範學校，學制是普通科5年加演習科1年。參閱鄭政誠，《南臺灣的師培搖籃：殖民地時期的臺南師範學校研究（1919-1945）》（臺北市：博揚文化，2010），頁36-42。 3.鄭政誠，《南臺灣的師培搖籃-殖民地時期得臺南師範學校研究1919-1945》，頁41-42。 4.李欽賢，《追尋臺灣的風景圖像》（臺北市：臺灣書房，2009），頁57。

本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。