姚文智／「湠」出臺灣影視的路：《流麻溝十五號》

文︱姚文智（電影《流麻溝十五號》出品人）

圖片提供｜湠臺灣電影股份有限公司

自由說出臺灣的故事

遙想起2018年底，我在謝票晚會說「立志要推動臺灣的電影」，那晚的激昂當然不可能忘記。但那不是臨時起意，老實說，用電影講臺灣故事的想法，已在我心底埋藏十多年，初心仍在。我常常想著，臺灣電影在享有Nylon（鄭南榕）犧牲生命爭取來的言論創作自由之時，必得拍出無畏任何限制壓迫的自由之作，才不辜負他的壯烈。

時隔三年，我的第一部電影《流麻溝十五號》將於10月底上映。如果要將它視為另一條臺灣影視路線的起點，大概就是狹著那晚雜揉不甘與激奮的情緒，決意踏出的一步。

湠臺灣（thuànn TAIWAN）電影公司，也是在那之後慢慢孵育成形的。「湠」（thuànn）源自於諺語「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」，有蔓延、擴散之意。這間電影公司的立意就是要說出臺灣的故事，向外「湠」出，也希望「湠」進臺灣人的心中。

有些人開始稱我為導演，但那是誤會，我不是導演，我是籌組電影公司，在這個圈子應叫做「出品人」。我的工作主要有三：一是決定內容主題；二是找到最好最適合的導演與團隊；三則是找到志同道合的投資。

我常想，臺灣的民主化、自由化已算成熟，自由發表自己的意見或創作，早已成了我們的日常。但，若細心去檢視，我們是不是還缺少什麼？

臺灣這一百年怎麼走過來的？這塊土地上理當有更大格局、更廣視聽、更詳盡的論述，去回望前人如何走來，去梳理臺灣經歷了什麼才得以成為今日的樣子。

至於為什麼選擇電影或「影視」？因為它是最強而有力的媒介，也最有機會深植人心。過去威權政府控制宣傳、論述，「失語」的時代綿亙半世紀，至今，被壓迫者的故事只得以邊陲、隱微的方式出現。

於是，當「不去明說」依然是大眾娛樂、通俗文化所默認的常態，「遺忘」便成了過去悲痛無可奈何的必然走向。但倘若一個社會不去釐清現狀由來的始末，從而理解並找到解方，那麼它便無法在思想上找到真正的自由，更無法建立真正的認同。

另一個重要的外部條件是：臺灣的影視產業長期受限於市場規模，一般的影視作品要在臺灣推動已屬不易，更高成本的「不同的時代故事」更是困難。臺灣很多影視工作者選擇進入中國市場，於是，內容、資金、審查制度，甚至政治立場都得納入考量，乃至表態，造成的結果，就是我常形容的：「警總從臺北移到北京」，普遍自我閹割了得來不易的創作自由。

這也正是我認為應有人高舉大旗，舞動另一條堅持臺灣主體影視路線的原因。目前，湠臺灣以「臺灣100」的概念運行，企劃從日治時期、國民黨威權統治到民主化等階段的故事，就是希望串起一條大河路線。在題材上，可以突破市場限制，補足過去百年在影視語境中有意無意遺落的臺灣歷史或關鍵史事；在資金上，也戮力於糾集更多有識之士投資，加上群眾募資及爭取文策院投資，期望改變臺灣電影所面臨的困境。

《流麻溝十五號》現場拍攝情形

關於《流麻溝十五號》

而《流麻溝十五號》是什麼樣的故事呢？除了是「臺灣100影視計畫」的第一步／部，故事背景更從1950年代切入，彼時的臺灣被納入冷戰太平洋島鏈，整座島嶼被白色恐怖的肅殺所籠罩，威權、獨裁的政府忌憚美方不悅，面對異議分子，不敢再像二二八那樣屠殺掃射，改以設立樣板監獄，假安置之名卻施凌遲之實對待所謂的「思想犯」，並選址於與臺一海之隔的綠島。許多血跡斑斑的故事便在火燒島上反覆發生。

在此不能不提：原著作者曹欽榮先生過去深耕白色恐怖受難者的口述歷史，書中是超過二十年田調、訪談的積累，《流麻溝十五號》正是對焦其中六位曾被關押於綠島新生訓導處的女性。在以陽剛為刻板印象的監獄場景裡，當裡頭的女性有著母親的身分，或是面對經期、懷孕、育幼等身體經驗時，人們其實鮮能想像女性在監獄中生活的樣態，如今透過電影轉譯，將這些被埋藏的過去具象化呈現。

由此，《流麻溝十五號》將會是臺灣電影史上第一部根據史實，不迴避任何敏感禁忌，真正實踐「自由」而創作的電影。

它的根本即是探討人權，就著過往的悲劇，省思人何以需要去承受國家所行的暴力，並帶領觀眾去思索、領會人因思想入罪的荒謬與遺憾，進而體現對轉型正義的關切。

戒嚴時代乍似遠去，許多年輕世代未曾經歷過那年代的氛圍，但它卻是真切發生在這片土地上的歷史。電影透過一群女性思想犯的視角，望向困囿著她們青春年華的囹圄，她們試圖衝破、抵抗，彼此在絕境中扶持，共盼自由的到來。

《流麻溝十五號》拍攝趣談

談起創業的現實面，中年轉業本就不易，而「籌資」永遠是最辛苦的工作，因為題材敏感，確實也讓部分人士卻步，募資常常吃上閉門羹，再加上疫情攪局，年中有些談好的投資都突然觀望，甚至收手。但「關關難過關關過」，直到2021年10月，《流麻溝十五號》正式在綠島開鏡，那天燒香祈福的那一刻，綠島變幻的天氣，還突然開了天光，大家都說好兆頭，我也稍能寬心。

開鏡儀式上的出品人姚文智（右）與導演周美玲（左）

此外，在開鏡消息大走之後，我走過綠島十三中隊（即喪身綠島的英雄塚），突然接到投資者回心轉意的電話；也有些好友要投資、認捐、預購⋯⋯「應該是民主的先輩在天上保佑」，讓我們信心倍增！

這也讓我想起，開鏡後，劇組給我一張識別證，我看到上面印著「出品人」，笑笑跟大家說，反過來唸就是「人品出眾」，加一個「眾」字，眾志成城、眾望所歸都好，「眾籌」成功更好！

當然，除了籌資，電影攝製當然也遇上不少挑戰。像是原先關押「綠島女生分隊」的地址，如今僅遺留十五根木樁，因此監獄場景因從必須重新建起，又或是必須出動特效團隊，還原當年代的軍卡，將重要場景勾勒得更加磅礴。

《流麻溝十五號》對寫實的力度也同樣要求，感念人權館慷慨出借廠房，透過布景、美術的巧手，真的復刻出當年代的監獄樣貌。跟著旁觀劇組工作，才知劇組每個環節都是血汗交織，若非強大的熱情與毅力，根本不可能完成。當中，也得考量綠島變化多端的天氣，像是有日，原訂綠島的戲快拍畢，沒想到天候變化，就在龐大劇組的移動日，船公司告知無法開航，我們也只得祈求老天保佑，讓天氣好轉回來。

拍攝期間，艱辛之外，更多的是蒙受了各路好友前來探班送暖的好意。賴清德副總統特地選在國際人權日抽空前去三芝片場，當天與周美玲導演、張永昌導演、謝三泰攝影家、曹欽榮原著作者一同在片場拍了張合照，本來我希望，還有在另一棚準備上戲的連俞涵、馬力歐⋯⋯等演員一起來，但賴副很低調、很客氣，「不要打擾小吉！」（他竟知道小吉），於是我們速速留下照片。

賴清德副總統在國際人權日至片場探班

賴副也不愧是明星臉，有他入鏡，加上阿憲搭的場景100%還原50年代綠島集中營，就拍出了符合劇組夥伴的

「地表最強探班」照片。有了探班加持，讓劇組備受鼓舞！熱呼呼的石門粽，大家吵著天天都要有，有幾個傢伙甚至一下子吞了三顆。忙碌的時光裡，連在拍人權電影的我也幾乎忘了那天是什麼日子，感謝終日奔波的賴副清德兄，心裡仍掛著這件事，很不簡單，卻又很簡單。

最後，我們希望在《流麻溝十五號》呈現的，不僅僅是裡頭的女性角色們啟發了包含我在內的後人，面對威權的姿態—無畏險阻地持著信念昂然挺胸，我也企望致力於復現彼時的場景、語言，打造具有史詩高度而不失真的場面，誠然直探歷史空白下的真實。

當我們反覆就著過往進行論述、重整和梳理，我們對臺灣的了解與認同，便會更加清晰。這部電影不只是民族的善惡對立，或是空泛的自由民主口號，也並非單純意在控訴過去的威權統治者，而是直接面對在這座島嶼上發生過的，造成了分裂與傷痕卻未曾被言明的過往。

《流麻溝十五號》綠島外景拍攝現場

那撫平疼痛的方式，也只有正面過去的傷，才能選擇我們該如何記憶，也才能去諒解，這個社會因著時代變遷所產生的怨憤不平，才真正有和解的可能。

關於說臺灣的故事，我們既請纓了這個使命，不論多久，都會戰戰兢兢、堅持到底，戮力完成。

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第7期〈「湠」出臺灣影視的路：《流麻溝十五號》〉