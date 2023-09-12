文策院於多倫多影展設臺灣館 臺灣國際合製電影搶攻北美市場

每年下半年北美備受矚目的影壇盛事「加拿大多倫多國際影展」（Toronto International Film Festival, TIFF），被視為奧斯卡獎季的第一個風向球。代表臺灣角逐第 96 屆奧斯卡最佳國際影片獎項的《關於我和鬼變成家人的那件事》，將在文化內容策進院（文策院）於影展平行舉辦的市場展「TIFF Industry」設立的臺灣館當中參展，此外，文策院支持的國際合製電影《The Settlers》（暫譯：殖民之路），除了入選影展官方單元，也將代表智利角逐奧斯卡獎，共同讓臺灣被看見，也讓更多臺灣人才站上國際舞台。

文策院表示，《殖民之路》獲選為智利的奧斯卡最佳國際影片獎項代表片，顯示推動國際合資合製計畫，能成功加深臺灣電影人才與國際市場連結，本院將持續推動相關計畫，增加臺灣電影在人才、製作等層面跨國合作的機會，讓臺灣成為國際業界在亞洲的最佳合作夥伴。本院今年也在市場展設置臺灣館，持續向北美市場推介精彩的臺灣作品，希望促成更多元、深化的合作，打造臺灣電影的品牌價值與好口碑。

今年加拿大多倫多國際影展於 9 月 7 日到 17 日舉行，雖然勢必受到目前進行中的美國演員與編劇工會罷工影響，但仍是全球影壇年度盛事。在超過 200 部影展官方單元作品中，今年有兩部文策院「國際合作投資專案計畫」支持的作品入選，分別是「Centrepiece」單元的《殖民之路》，以及「Centrepiece」單元的《人類之巔 3》（The Human Surge 3）。

兩部電影在臺灣皆由「飛望國際」參與合製，《殖民之路》由金馬獎得主杜篤之與杜則剛負責聲音指導，今年在坎城影展「一種注目」單元獲得費比西國際影評人獎；《人類之巔 3》在臺灣取景拍攝，今年也入選今年瑞士盧卡諾影展主競賽。

將代表智利角逐奧斯卡最佳國際影片獎的《The Settlers》（暫譯：殖民之路），為文策院「國際合作投資專案計畫」支持的臺灣與國際合製電影。（文策院／提供）

在今年的多倫多影展市場展「TIFF Industry」，文策院延續去年成果，再度設立臺灣館，向北美業界推介 53 部精彩多元的臺灣作品。劇情長片方面，包含近期在國際串流平台熱門的奧斯卡臺灣代表片《關於我和鬼變成家人的那件事》，和藍正龍執導的臺北電影節閉幕片《成功補習班》。

《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照。（文策院／提供）

紀錄片則包含由蔡崇隆執導、有機會角逐奧斯卡的金馬最佳紀錄片得主《九槍》，獲得臺北電影獎百萬大獎與最佳紀錄片的《鑽石水族世界》，以及去年入圍釜山影展的《南方，寂寞鐵道》等。短片則是有在「公視+」平台突破百萬次觀看數的《春水奇譚》，和曾入選加拿大奇幻電影節等多項影展的民俗動畫作品《魍神之夜》。

有機會角逐奧斯卡的金馬最佳紀錄片得主《九槍》，參與多倫多影展市場展臺灣館。（文策院／提供）

這次臺灣館除了展出已完成的作品外，也有執行中的企劃案，例如已在後製中的《幸福路上》導演宋欣穎首部真人劇情長片《惡女》，睽違 25 年的經典動畫長片續作《魔法阿媽2：魔法小豆苗》則是正在進行前置作業。

多倫多國際影展創立於 1976 年，受安大略省政府與加拿大影視管理局（Telefilm Canada）積極支持，每年九月影展期間吸引全球專業人士及觀影民眾前往參與盛事，為全球最大規模的電影盛會之一。

˙文策院多倫多影展線上型錄：https://pavilion.taicca.tw/2023-TIFF/

˙文策院國際合作投資專案計畫：https://ticp.taicca.tw/

文策院於其平行舉辦的市場展中設置台灣館，推介53部精彩的臺灣作品。（文策院／提供）

多倫多電影市場展為北美重要展會之一，會場中可見台灣亮點作品吸引目光。（文策院／提供）