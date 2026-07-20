2026第23屆台積電青年學生文學獎金榜－－書寫到遠方

2026第23屆

台積電青年學生文學獎 金榜

台積電文教基金會．聯合報副刊／主辦

短篇小說獎

首獎

王苡蕎〈魚〉

獎學金三十萬元，晶圓陶盤獎座一座

2008年萬聖節生，台南女中數資班升三年級，橋牌社，之後要all in 2330！非常喜歡王淨以及S.H.E，快點合體！沒有太喜歡文學，喜歡每一種演員，由衷敬佩所有的女演員，也喜歡充滿文字的女演員（還有Hebe！) 們。

得獎感言：

謝謝王淨，謝謝田馥甄，謝謝跟我說這篇很好看的國文老師，謝謝我ㄉ寶寶們！剛聽完第十次Hebe在金曲獎上的表演，好喜歡噢。知道自己還需要進步太多，但又因為在意所以害怕自己太在意了，就跟看金鐘金馬時一樣，歌手主持人演員導演都是，喜歡的人真的太多了，無法一一羅列。這是篇釣魚文：真的，真的很感謝，也期待自己有能跟璀璨閃耀們合作的一天。

王苡蕎。圖／王苡蕎提供

二獎

陳宇〈還原〉

獎學金十五萬元，獎牌一座

2008年生，就讀陽明交大附中二年級（aka陽交附中），本來今年畢業，但去年在美國當交換生。表面上是個普通高中生，實際上也是。平時靠睡覺補血、打球續命，偶爾把人生失控的部分整理成文字。

得獎感言：

得獎了，先讓我跩三秒。數到三： 一 二 三 三秒到了。 沒想到吧，我也沒想到……明年再加油GO GO。

陳宇。圖／陳宇提供

三獎

練子菲〈浴室〉

獎學金六萬元，獎牌一座

因為久石讓的〈Summer〉，所以生於2008年夏。竹女語資三年級，曾任「倒垃社」教學。文學獎以外的成就：就讀東門國小期間，累計掉入水生池三次；截至目前沒有一天睡覺沒鋪毛毯。覺得浪漫就是視某些過程為不浪費。

得獎感言：

小時候好奇為什麼獲獎後總是致謝，好制式，無味。後來發現也許因為太多事壞得沒有為什麼，同時太多好得沒有為什麼，所以對好的那些格外感激。謝謝米迷、阿嬤、練眼炎，你們的愛毫無保留。謝謝范阿毛成為我前進的動力。謝謝小曾as my safe place。謝謝達陽的善意和肯定讓我決定繼續寫。謝謝你們是好得沒有為什麼的人。至於壞得沒有為什麼的，謝謝文字借我短暫地號吼。

練子菲。圖／練子菲提供

優勝獎 五位

獎學金一萬五千元，獎牌一座

●張力尹〈眼皮上的潮汐〉

2008年夏天出生，中大壢中三年級，即將就讀中興大學動物科學系。深深著迷於自然與野生動物，想去紐西蘭看野生奇異鳥，也想在中興找許多黑冠麻鷺，但最喜歡的還是青蛙了。也正朝著讓文字長出苔蘚與蛙鳴的方向前行，慢慢成為一位自然書寫者。

●姚得樂〈實白〉

2008年11月1日生，讀中科實驗高中二年級，不是台中科技大學，是中科實驗高中（不如台中科技大學）。

●林語琦〈神經反射弧〉

2008年，台北市私立靜心高中高三。小時候曾以「月下柔琴」為筆名於城邦網路小說平台創作武俠與言情小說，高中後專注於文學短篇小說的轉型與摸索。未來將持續遊走於網文連載與文學領域。

●許芊寧〈透明介質〉

高雄人，2007年生。高雄女中三年級，即將就讀陽交大牙醫學系。曾獲高雄青年文學獎。

秦徹全職夢女，兼差料理薯王，希望大家都吃飽吃好。67。

●孫靖家〈再見〉

2007年生，竹科實中三年級，偶爾在字裡行間遊走，假裝自己是個文人。

散文獎

首獎

許馨方〈偏方〉

獎學金十五萬元，晶圓陶盤獎座一座

2007年生，新竹女中三年級，即將就讀國北教語文創作學系。喜歡貓咪喜歡漂亮的小東西。咪最近喜歡趴在我大腿叫我幫牠拍屁屁，收到通知的當下我媽以為我看到蟑螂（我的貓也會怕蟑螂）。

得獎感言：

謝謝評審老師。謝謝爸爸媽媽，謝謝陳冠勛、蔡雨彤、鄭家和、鄭喻晨，以及一路上支撐著我走到這的朋友們，謝謝終於給我畢業證書的新竹女中，你們很好地保護著我，也謝謝發生在我身上的幸運。像作夢一樣（如果是夢的話請讓我慢點醒過來！）會繼續相信也繼續寫下去。期望有天我們不會再有櫃子必須走出來。

許馨方。圖／許馨方提供

二獎

仇苡瑄〈阿嬤你怎麼沒感覺〉

獎學金十萬元，獎牌一座

2007年生，平鎮高中三年級，即將就讀梵蒂岡國立大學。百變怪神教的大祭司——宇宙大爆炸後奇點誕生了一隻百變怪，而後ㄊㄚˉ一分為二、二分為四，逐漸構成我們看見的世界。你我皆是百變怪，愛人即愛神。

得獎感言：

塔羅牌說我會被炎上，大概因為這是一篇IKEA購買的拼裝散文、阿嬤其實將在這暑假前往西伯利亞與棕熊自由搏擊大展拳腳，且夢到什麼寫什麼，很囂張沒有潤稿，完全法克。 但還是感謝評審、感謝沒有窗戶的房間、感謝百變怪、感謝「重返未來：1999」、感謝「第五人格」（爛遊戲）、感謝「原神」（原神不值得）。

仇苡瑄。圖／仇苡瑄提供

三獎

林秉佾〈夏格與刺青〉

獎學金五萬元，獎牌一座

2009年生，林秉佾，極普通和平凡的南台灣學生，目前就讀高雄市福誠高中一年級。

得獎感言：

我和眾人背負巨石，越過第一座山。 沿途掉了一隻鞋，另一赤腳沾滿泥沙。因著黎光旻老師的指引才達到頂峰。腳下山頭雖不高，卻整整攀越三年。看見細細地平線綿延向人間，而另一頭還有一片文字密林在風中颯颯齊鳴，夜微亮時，它蜿蜒向天邊。這時，背上巨石倏地滾落，它淺淺向我道：向前走吧，這裡離對面那座山頭，可遠著呢。

林秉佾。圖／林秉佾提供

優勝獎 五位

獎學金一萬兩千元，獎牌一座

●謝雨霏〈無門之室〉

2009年生，二城國小、頭城國中畢業，目前就讀蘭陽女中語資班二年級。

喜歡閱讀、寫作、音樂、飲食、乒乓球。

正與116學測纏鬥，目標台大法律。

現為新詩下午茶詩社成員、每詩社群文編。

持續摸索文學，與自我，與社會。

●謝名峴〈我爸在看電視〉

西元2008年生，現就讀建台高中二年級，熱愛文學與音樂，擅長吉他、鋼琴及爵士鼓演奏。喜歡透過文字與旋律表達想法，期待持續精進創作能力，在學習與生活中不斷探索、成長。

●陳冠勛〈本命〉

2007年生，台中市立惠文高中三年級，曾獲台積電文學獎首獎、全球華人文學獎首獎……等，即將前往國立清華大學就讀，終於到了不能在自介打自己是男高的時候了嗎（悲），非常非常無敵迷信之人，但根本只會信對自己產生正面結果的詩籤。

●萬芳羽〈適應〉

西元2009年生，現就讀竹南高中高二，在「朋友收集夢想生活」裡獨居，喜歡芒果和讓我過敏的毛茸茸，剪了短髮還是討厭吹頭髮。

●林湜恩〈割裂〉

2010年生，台中自學生高職一年級。曾獲楊牧詩評論和新詩獎、創世紀全國高中詩獎、南華大學推薦獎、後山文學獎、台中文學獎、竹塹文學獎 。

新詩獎

首獎

王俞丰〈鬆綁〉

獎學金十萬元，晶圓陶盤獎座一座

西元2008年生，現就讀彰化高中三年級。一個平凡的書蟲。喜歡的電影是岩井俊二的《青春電幻物語》、易智言的《藍色大門》。入選楊牧文學獎青春組詩創作、東華奇萊全國高中生散文組。

得獎感言：

他寫詩的時候喜歡躺在床上。室友說他待在那裡愈來愈孤僻了。男孩覺得沒什麼大不了的，反正寫詩這件事情，就是把自己的內心解開，接著繫回去。等到自己的內心不再脫落，他就會回去面對這個世界的結了。

王俞丰。圖／王俞丰提供

二獎

鍾語蘅〈標準發音〉

獎學金六萬元，獎牌一座

西元2008年生，現就讀竹南高中二年級，即將迎來學測。

喜歡雨天，喜歡被雨聲包圍世界的安靜。

學測結束，一定會看完《哈利波特》英文版！然後在一個天氣好的春天，和朋友去野餐，吃草莓或抹茶口味的巴斯克。

得獎感言：

感謝評審老師的肯定，謝謝黎光旻老師一路以來的指導。感謝爸爸、媽媽和妹妹，以及H，也感謝所有陪伴我成長的人。 我們努力辨認每一句話，卻不一定能立刻理解未來真正想對我們說些什麼。 很開心這首詩能被看見，希望未來的自己，依然保有傾聽世界的耳朵，有勇氣接受未知，慢慢朝著想去的地方前進。

鍾語蘅。圖／鍾語蘅提供

三獎

曾昱綸〈請容許今日下雨〉

獎學金三萬元，獎牌一座

西元2008年生，建國中學二年級，一個活在樹枝班的文組生。

住在可觀測宇宙、拉尼亞凱亞超星系團、室女座星系團、本星系群、銀河系、獵戶臂、太陽系、第三行星。認為活著的目的就是為了呼吸。

得獎感言：

謝謝台積電青年學生文學獎、謝謝評審老師的賞識，也謝謝曾經被她父親說登上新聞一定會被認識出來的文蜀陵老師，最後謝謝我的父母親。 想起來我已經快壓榨完我生活的所有經驗了，下次要再寫出這麼好的東西還是下次了。謝謝神，雖然我在校內紅樓文學獎的小說裡才褻瀆了祂。

曾昱綸。圖／曾昱綸提供

優勝獎 五位

獎學金一萬元，獎牌一座

●蔡雲霏〈裁切線沒有對齊〉

2008年生，曉明女中三年級。興趣是音樂跟電腦，學過的樂器多到可以自組樂隊，同時也能寫出一整台機器人程式。打遊戲是我的生活（？），文學則是生活空隙中記錄的閒趣。

●嚴廷睿〈日曆〉

西元2010年生，現就讀三民高中一年級。

●施富元〈林場記事〉

西元2008年生，現就讀高雄中學二年級。覺得世界有救可以加我哀居好友@shasha_024792732q跟我聊天，覺得沒救可以加我第五人格好友67923043，我不會答應我只是想知道多少人覺得世界沒救而已。

●謝名峴〈冰箱裡的光〉

西元2008年生，現就讀建台高中二年級，熱愛文學與音樂，擅長吉他、鋼琴及爵士鼓演奏。喜歡透過文字與旋律表達想法，期待持續精進創作能力，在學習與生活中不斷探索、成長。

●陳昕宜〈液體折返於狹小空間〉

西元2008年生，現就讀新竹高商二年級。第一次嘗試寫新詩、第一次到ibon機列印、第一次切身體驗書信應用也是第一次投稿文學獎……想與文學一輩子綁定，用文字記錄生活傾訴情感，可以的話還想藉此獲得更多獎金以收編一隻浪浪小黑貓。