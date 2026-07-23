蕨類鋪滿地面，一層疊一層，濕潤而有彈性，腳步踩下去沒有回聲。群山樹幹筆直，枝條在頭頂交錯，把光線切得零碎，森林在這裡合攏起來，整條山徑被綠意重重包圍，前後左右彷彿都看不見出口似的。

幾個人排成一條細長的線，背包晃動接著往前。有人低著頭專注踩點，有人微微側身避開橫出的枝條。走了一整天，每一次大汗，早已把鹽分帶走，把體內的海水往外傾倒。

疲勞開始在身體裡結塊，我腳步放慢，抽筋那瞬間我猛地停了下來，只能站在蕨海裡調整呼吸，詹偉雄 大哥把鹽遞給我，補鹽，讓肌肉重新化學調節。我用手背擦汗，長袖衣著上留有白色的鹽痕，那是微微發黏的結晶層。

「鹽是我們唯一食用之岩。」

清晨，能高安東軍萬里池畔的高山仍罩在薄霧之中，光線尚未完全展開。谷地鋪著一層冷白的霜，草叢與低矮灌木被凍住，色澤被壓低，只剩灰綠與寒氣瀰漫其間。鹿群靜靜立在空地上，身形結實，彼此拉開距離，卻不曾離散；牠們的背脊、額頭與耳緣覆著一層白霜，一夜未散的寒意仍停留彼身。

牠們沒有奔跑，只是等待。整個夜晚，為了鹽分而守候──帳篷邊、布料上殘留的汗味，地面人類留下的尿跡，都是牠們渴求的訊號。天色轉亮時，霧層逐漸退開，淡淡的日光從山稜後滲落，映在鹿安靜的瞳孔與覆霜的咖啡毛色上。牠們低頭、抬頭，偶爾轉身，蹄子踏過結霜的地，踩出細微而堅硬的音聲。

「鹽，從最純淨的父母──太陽與大海──誕生而來。」

帳篷裡人醒來。拉鍊輕拉，冷空氣湧入。我走出帳外，為了小便，腳步刻意放慢。就在這時，我與鹿彼此對望。遠處的山巒仍籠在霧中，尚未完全顯形。鹿兒在寒冷中聚集，為了身體所需的那一點礦物質鹹味，安靜耐心，與禾本植物與人同立山谷之中。