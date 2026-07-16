諶淑婷／【孕產旅伴指南‧後援篇】為自己打造孕期支持團隊

我們常說「為母則強」，但這句話其實是一個沉重枷鎖，彷彿懷孕 、生產、育兒是女性一個人的單打獨鬥。可是每個人都不是活在孤島上，孕產婦女要建立起自己的「孕期支持團隊」，讓專業資源與親友網絡，成為最強大的後盾。

從產前到產後的助力

在台灣，大部分的產婦選擇在醫院生產，接受各種常規醫療介入產程，無論生產經驗好壞，往往認為「生產就是這樣」。不過也有些人選擇不一樣的生產方式，包括水中生產、助產所生產或居家生產等，這些更多元友善的生產方式，產婦身邊會有一位重要的角色──助產師。

聽到助產師，腦海中可能會浮現古裝劇裡燒開水、拿剪刀接生的產婆形象，但助產師可不是「過去式」，現代助產師受過嚴格的專業訓練，不止能接生，還可以提供產前諮詢、產檢、子宮頸抹片檢查、陪產及接生、產後訪視、新生兒篩檢、哺乳協助、產後生活恢復指導等專業照護工作，關照女性與整個家庭。

其實，助產師在許多國家都是照護母嬰健康的基本重要人力，不少國家採取產科醫師與助產師合作的「共照模式」，減少不必要的醫療介入，提供婦女友善且多元化的生產方式。可惜的是，過去受政策影響，台灣的助產教育一度中斷，相關法規關於醫事人員的編制，也未要求設有產房的醫院必須聘雇助產師，以至於目前台灣的助產人員較難進入醫院產房發揮專業。

既然助產專業如此重要，我們該如何尋找這些資源？首先，我們必須釐清「助產師」與「陪產員」的差異。助產師（士）是領有國家助產專業執業證照人員，從產前、產中、產後提供持續性照護，能執行產家檢查、保健及接生服務；陪產員則是受過訓練的生產陪伴專業。

雖然現行制度下，並非每一間醫療院所都有助產師或陪產員，我們還是有機會建立起自己的「孕期支持團隊」！

例如孕婦 和伴侶、陪產家人一起報名生產教育課程，讓他們成為專屬的超級陪產員；也可以善用「溫柔生產 （順勢生產）」社群，從其他產婦的分享，得到實用的第一手資訊，也可以在網路或社群媒體上搜尋「助產師」、「助產所」或「助產門診」等關鍵字，得到更多孕產支持資源。

擴大支持身心的網絡

還有，也別小看生產後更劇烈的「產後風暴」，產後家庭常見的衝突大多是圍繞在坐月子與新生兒照顧的方式。例如選擇在家坐月子，可能會因為沒有產後護理之家的門禁管制，愛孫心切的長輩時常登門拜訪或是暫時住在一起幫忙照顧，卻可能因為生活習慣與育兒觀念差異，產生許多摩擦；也有產婦聘雇月嫂幫忙，但相處後發現和月嫂觀念不合，可能是月嫂一直把寶寶抱走說要幫寶寶「調作息」，也可能是認為媽媽不會餵母乳，建議擠乳瓶餵……這些認為自己是「幫媽媽」小細節，都可能擊垮一名產後身心俱疲的女性。

助產專業此時就能發揮極大作用，無論是否由助產師接生，當產婦與長輩、月嫂發生溝通問題，都可以找診所的助產師門診掛號諮詢，或與個人執業的助產人員接洽，進行哺乳與育兒諮詢；母乳哺餵的問題，可參考《孕婦健康手冊》的諮詢專線，若線上協助仍不足以解決問題，還能向國際認證泌乳顧問（IBCLC）諮詢，或詢問到府協助的服務。

其實，經歷孕產的女性，因為身心變化帶來生活上的影響，往往需要多元面向的支持與照顧，尤其不能忽略自身需求！所以請擴大你所能想到的支持身心網絡，包含物理治療師與健身教練，藉由他們專業的物理治療與肌力訓練指導，能舒緩孕期不適，並改善腰痠背痛；按摩師與整復師可以舒緩孕期緊繃的肌肉與神經；心理師能協助處理身分轉換的焦慮；居家整理師則能降低伴侶之間因家務分配不均而產生的衝突。

當然，千萬別忘記納入有生產經驗又值得信任的親友，或是同期懷孕的產家，這些「免費」的夥伴，能提供許多溫暖支持。

從懷孕到生產，有時不是「船到橋頭自然直」，但我們可以超前部署，在孕期就為產後的生活做好準備，才能在面對生產的未知與產後的混亂時，不至於慌亂失措。這張由專業人士、伴侶與親友共同編織的支持網，會讓我們在迎接新生命這條路上，走得更穩、更放心！