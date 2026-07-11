林俊聰／澎湖吉貝嶼的布氏鯨

1986年1月，某日有隻龐然大物擱淺在澎湖 縣吉貝嶼海邊，漁民發現後合力把牠推回海裡。第二天，牠又再度擱淺在吉貝嶼海邊，而且已經死亡了。這隻十幾公尺的大鯨魚 實屬難得，甚至沒幾個人看過如此龐然大物，若能製成標本展示，絕對是重要的教育資源。但不知是何種類，於是打電話到當時唯一的自然史博物館，位於臺北市的臺灣省立博物館（現在國立臺灣博物館 前身），尋求協助：一，鑑定是哪種鯨魚。二，評估一下能否製成標本，以利展示與教育之用。

1986年1月28日，省博兩位研究人員到場進行勘察，因當時沒有網路可查，且臺灣幾乎沒有大型鬚鯨的研究，只能依體型大小與稀少的資料判定可能為長鬚鯨。此外，整隻鯨魚擱淺死亡時非常完整，製成骨骼標本應該沒有問題。

除去皮肉的前期處理

這麼大的鯨魚難以運送回澎湖馬公島，便依省博人員的指導，以人工方式在現場予以肢解，並儘量除去皮肉，只留骨頭，後於同年3月7日運回澎湖縣立文化中心。為了縮短時間，文化中心人員發揮創意，將兩個大型柴油桶對切後焊接成大型煮鍋，以清水分批煮骨頭去除附著的筋肉，共煮了七天，但鯨魚的含脂肪量非常高，還是難以去除。

於是我建議以掩埋方式處理，掩埋前所有骨頭需加以編號，掩埋深度需1公尺以上，以防流浪犬的挖掘啃咬；最後挖了一個長8公尺、寬1公尺、深1.5公尺的坑洞，底部鋪上沙子，再依序放入骨頭後再鋪上沙子，然後覆上土壤，預計一年後挖出來依鯨魚的樣態組裝起來。

鯨骨掩埋後，文化局內相關人員更替流動，展場陸續更新，一年後因空間的運用，已沒有多餘的地方可以供鯨魚展出了，甚至記得此事的也只剩極少數人員了。我擔心掩埋過久，會造成骨質嚴重流失而變得疏鬆，但因經費和空間問題，只能請鯨魚耐心等待。

轉眼間來到了2000年10月，澎湖文化園區要在鯨魚埋骨處進行工程，此時有人想起了這隻鯨魚並提起此事，文化局便決定，這麼特別又珍貴的標本，應該展現在世人面前，讓牠成為澎湖縣生態教育的重要物件，於是翻找出了先前掩埋時的資料，按資料進行挖掘，並邀請我前來協助組裝這隻許久不見的大鯨魚。

終於重見天日的鯨魚

我於同年11月8日赴澎湖檢視挖出的骨頭，雖然埋了十幾年，骨質有些疏鬆，但整體狀況還不太差。隨後文化局人員進行了骨骼的清洗、整理和乾燥。

12月5日開始動工組裝，因鯨魚的體型很大，骨骼也很粗重，加上澎湖的海風鹽分很重，需用不鏽鋼材質做為支撐的骨架，加上起重設備的幫忙，才得以將骨骼組裝起來。組裝的原則除了展現鯨魚骨架的真實構造外，就是儘量不破壞各塊骨骼的原來樣態，全部的骨骼都以吊、掛的方式處理。

從脊椎骨開始依序以不鏽鋼管連接起來，鋼管前端再由枕骨大孔穿進腦腔，接著組合肋骨，全部用不鏽鋼條固定，再固定好下顎骨，和上顎的五根長長的骨頭。其中兩支鰭肢（其實是哺乳動物的前肢）的掌骨和指骨該如何呈現，又不需鑽孔（破壞）呢？最後決定以壓克力板裁成鯨魚鰭肢的樣子，再將橈骨、尺骨、腕骨、掌骨和指骨，依相關位置綁在壓克力板上，完成鰭肢的組裝後便大功告成了。

最早因資訊不足，這隻鯨魚一度被鑑定為「可能為長鬚鯨」，近年鯨豚專家姚秋如博士採樣，以DNA分析後確認這隻鬚鯨為「布氏鯨」。雖然牠名為鯨魚，但牠們和人類一樣屬於哺乳動物，牠們的寶寶也和人類一樣是要喝母奶的。

布氏鯨棲息於熱帶與溫帶海域，主要的特徵是在其頭部上方有三條縱向的平行脊突，體背深灰色，在腹部由喉部到肚臍處約有四十至五十條有的喉腹摺。

這隻布氏鯨目前正於澎湖縣文化園區的化石館二樓展出中，有機會到澎湖旅遊不妨去看看牠，感受一下牠的巨大。