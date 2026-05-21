真然／外人的碎嘴，是老後最深的孤單

看著父母逐漸老去，往往是人生中難以避免的一段過程。

他們的每一次生病、每一次受傷，都讓人心驚；即使康復了，身體的退化仍清楚地留下痕跡。身為子女，只能在心疼與不捨之間，慢慢學著接受。

母親前陣子跌了一跤，由於頸椎受傷，出院後仍然戴著頸圈，且行動不便。我推著輪椅帶她到住家附近的公園，那裡有樹蔭、有鳥鳴，陽光落在角落池塘的水面上，映出藍天與大樹的影子；坐在輪椅上的母親，靜靜地看著風景，彷彿也被這片和煦的景色輕輕撫過。那樣的時刻，人的心會慢慢鬆開。

公園對面就是一座藝術中心，時常有露天表演與聚集的人群。這一天，剛好有一場表演，廣場上已經圍著不少人。我們也湊近觀看，我鼓勵母親跟著音樂的節奏拍手、輕輕搖晃身體，她臉上露出久違的專注與投入。

我回想起稍早來公園的路上，遇見兩種截然不同的反應。

一位鄰居抱著孫子，神情愉快地向母親打招呼，孫子也笑著揮動小手。母親回以微笑，那一刻，她不是病人，也不是需要被照顧的人，只是一個被旁人看見並有所互動的長者。

然而另一邊，有鄰里在低聲議論：「才幾天，怎麼差這麼多？老得好快。」母親的聽力很好，我知道，她聽見了。那些話語並不大聲，卻像細小而尖銳的刺，悄悄扎進心裡。

年老與病痛，本身已是一種失去。有時候，人們無意的評論，卻讓這份失去變得更加明顯，也令當事人更加孤單。我慢慢明白，對老人而言，他們需要的未必是多說些什麼，而是被當成一個完整的人對待。一個微笑、一句自然的招呼，往往比任何關心的話語，都來得溫柔。