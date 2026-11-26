最近任職的單位要被裁撤了。

其實前幾個月就有部分職務異動，那時候就已經人心惶惶。不只單位內的同仁人心浮動，連其他單位的同事 也紛紛來打探消息。

在這樣的境況下，更能看出每個同事的為人。

每個人在職場上追求的本就不盡相同。有些人力求升官發財，有些人只求安穩度日，也有人尸位素餐。再加上每個人個性、家庭和經濟狀況不同，在面對這麼突然的變化時，考慮的因素不同，衍生出來的行動也大相逕庭。

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有些同事力求為自己爭取到最大利益，這並沒有問題，畢竟誰也不希望自己的工作權受到損害。但是在協商過程中展現出來的，並不是依據公司規章或勞基法的正當性，而是只圖自己便利的本位主義。

有些同事打著正義使者的名號，旨在替其他同事發聲與爭取權益，實際上在分化陣營，製造矛盾、猜忌，使同事間互相不信任。

有些外單位同事像八卦記者一樣捕風捉影，把這些真假參半的消息持續向外傳遞。甚至熱衷於獲得第一手消息，以此來鞏固自己的社交地位。

神奇的是，對於這些同事的行為我並不覺得意外。就算是被動的，也在工作中的細微末節中對這些同事產生了基本的認識。而這次的異動，只是讓每個人的人格特質更清楚的展現出來。

有趣的是，被放大的部分，也有閃閃發亮的地方。

有個主管工作能力很強，對下屬要求也很高。雖然認同他嚴謹的工作態度，但是也讓人覺得壓力很大。是個令人又愛又恨的角色。在這次事件中，這個主管展現出來的是他強大的韌性。

在觀察職場百態的同時，我也在穩住自己。對未知境況的不安和偶然飄到耳邊的閒言碎語都令人煩心。如果不安頓好自己的內心，就很難冷靜面對自己遇到的狀況並思考後續行動。

同一場風雨，不同的人生 姿態。你想以什麼樣的姿態面對人生？

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