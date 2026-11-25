《神隱少女》中，千尋坐在父親 的車上，越過了隧道、穿過了樹林，來到了截然不同的世界。看著這一幕，我不禁感到一股莫名的熟悉……這份情緒來得突然，卻縈繞心頭，久久不散。

直到細細回想，我才意識到自己想起的是大肚 汴子頭。那裡有父親從小成長的家，是每逢年節，父親總會帶著我們回去的祖厝 。

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汽車下了交流道，還得穿過一片對當時的我而言，廣闊得彷彿沒有盡頭的樹林，才能抵達目的地。年幼的我曾鄭重地宣布我的觀察：「大肚是一個樹很多的地方。」

父親聽完後忍俊不禁。

然而，樹林卻不是這邊最初的模樣。

曾經，這裡是大肚溪最繁榮的船港，蔡家祖祖輩輩都居於此地，依傍著大肚溪行商討生活。高祖父蔡瀚雲與其兄蔡燦雲便是在這裡發跡，創立商行「蔡勝記」，經營樟腦外銷生意。時至今日大肚溪淤積改道，商行也轉變為祖厝，雖只剩零星殘跡，卻依然可見那盛極一時的繁景。

祖厝是一間三合院，門廳裡的彩繪木屏門迄今已斑駁，卻仍顯闊氣，挑高的廳堂裡，彷彿仍聽得見當年賓客往來、酒盞交錯的聲音在空氣中迴盪。最深處藏有帶著神秘感的廂房，它有異乎尋常厚重的牆壁與縱橫交錯的門閂，把這個小房間打造成固若金湯的壁壘，這是昔日存放龍銀的庫房。

據說，這座三合院過去曾有二樓，高祖父時常從那裡眺望遠方進港的商船，待船隻靠岸，便通知自家夥計開始備貨。如今三合院歷經改建，早已不見當年的二樓──即使那座二樓仍在，窗外也不再是肩扛貨物、往來穿梭的繁忙身影，而只剩一片靜謐的林木。曾經商船絡繹不絕的河港，如今已被樹林取代。

三合院的外頭，四處堆滿長條狀巨石，像是巨人玩耍完後隨手置放的積木，被草叢給逐漸淹沒。這些曾隨無數商船渡過黑水溝、作為壓艙之用的唐山石，在完成使命後的百年間，就這樣毫不起眼地散落在祖厝角落。

若它們能言語，我真想問一句：「大肚是怎樣的地方？」

它們又會如何回答？「蔡勝記」三個大字依然留在祖厝之上，清晰可見，而曾經承載這個家族興衰的大肚溪，卻早已不復當年模樣。

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