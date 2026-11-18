閉上雙眼才能完成的那張畫
【萬象圖輯 】
「學生時代的夢想 是一輩子都能拿著畫筆。」
但後來的故事我們都很清楚，文學與藝術對普通人類來說難以變現，歷經一場又一場的考試與面試 ，我們最後大多都匆匆地被時間齒輪，滾進社會的熔爐裡。
工作後，2026是最認真畫畫的一年。
所有的畫都來自於某種閉上雙眼後得到的召喚：通勤路上某個哭完的瞬間、某段記憶、某一首歌......沉睡的眼皮下滿滿的都是源自現實世界的噩夢，但他們會在畫作裡成為美麗的視覺體驗。
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比起小時候總想要用創作撼動世界的遠大願景，現在我更希望每次創作都能貼近我的靈魂，可以帶我掙脫現實世界裡張畏縮謹慎、如此壓抑又快無法壓抑的大人標籤。
現在就一起閉上雙眼。找到那個躲在角落的微小情緒，對某個人無法言說的情意、對某件事情無法忘懷的痛苦。然後在睜眼後徹夜斟酌那些色彩與線條，落成那一刻，我們總會找到某個能多支撐一天的理由。
期許2027、2028......繼續生活的每一天，都能這樣自在的畫畫與生活。
祝願能活也能生活。
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