【成長足跡】

記得民國72年，我從澎湖 到台北工作，人生地不熟，除了有同事指引地理環境外，最重要的是我有個住台北的二阿姨，她對所有兄弟姐妹的兒女都很好，我剛到台北的前三個多月就借住她家。

假日，她會請和她住在一起的小舅，開車載我們到台北的著名景點走走，有迪化街、中正紀念堂 ，以及最常去拜拜的行天宮 ，那時期的我，正處於少年不識愁滋味，為賦新詞強說愁的年代，心情陰晴不定，有玩的我很開心，去拜拜我更期待，因為我想去讓行天宮拿香的師姐，為我收驚，去除霉運。

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不知是神助我也，還是心理作用，每回去拜拜收驚完畢，回到阿姨家，心就變得開闊，工作時也有意想不到的幸運事發生，我雖然口中沒說，但心裡卻暗自竊喜，更感謝神明的護佑，讓我一路平安，工作順遂。

即使後來我已搬離阿姨家，住在同學的宿舍裡，但我還是會利用休假時間搭公車（那時還沒有捷運）前往行天宮拜拜、收驚，只要看到那些穿藍色布衣的師姐們鎮靜專注的表情，我的心就會不自覺地處於安定的狀態。

74年回澎湖工作，婚後又移居至高雄，由於年歲漸長，社會歷練漸多，自信心與情緒管控已練就，不必依靠神力輔助，日子就能安穩度過，因此，時過40年，從未再造訪過行天宮。

114年歲末年終，剛好有時間到台北，又有一些畸零時間，我得以自由行，於是我騎腳踏車到行天宮，看到外觀依舊的建築物（但外觀應有修整過），藍色布衣的師姐們還是存在，只是現今為了環保已不再拿香、燒金紙，幫人算命的各個攤位已移至修整過的地下室，拜拜的人潮還是不減當年，我的年輕歲月記憶，似乎跟隨著這些入眼的畫面又鮮活了起來。

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