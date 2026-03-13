拆箱大師降臨：小狸花貓與我的初相見

我與牠的初次見面是在某個平凡的放學後。回到家時，我發現桌上突然多出了一個小小的紙箱，就像剛拆完包裹那樣開了一個口放在桌上，我努力伸長自己那十公分不到的脖子，只希望能窺見那小紙箱裡面的東西，結果我看到的不是餅乾或杯子，而是一隻連眼睛都還沒張開卻異常耀眼的小狸花貓。

說到貓咪除了可愛外可能還會想到拆家。不，準確的說是拆家裡的紙箱才對，當然我們家這隻也不例外。牠回到家的當天晚上完整的紙箱已經所剩無幾，多的是那些紙箱的屍骨殘骸堆在地板上，那畫面就好像剛打完一場聲勢浩大的戰爭一樣凌亂，但他畢竟是我們家養的第一隻貓，所以大人們也都只是一臉無奈的笑看著我們家的小太陽，就這樣牠正式成為了我們家的老么。

牠剛來到這個家時，有一次，我蹲在牆角正想偷看牠在做什麼，我一個轉頭，牠就給了我一小巴掌，當下我是大吃一驚的跌坐在地，而牠很可愛的歪著頭就像看見了稀奇的東西一樣。

我現在回想起來真覺得當時反應太大了，牠可能只是想跟我一起玩，而那也不算是巴掌，只是輕輕地撫過了我的臉，並不是真的想傷害我。

那次之後我們變得有點疏遠，但牠讓我摸牠的頭時，那對我來說是無法用文字表達的喜悅，而且摸著牠頭上那軟軟的毛讓我的內心感到暖暖的非常治癒。

