經典賽勝韓的這天 我憶起那份沒能送出的羊毛氈

琅琅悅讀／ 藍色月亮
他拿一隻訂做的羊毛氈，不好意思地詢問我，能不能幫忙修改成小G的樣子？(圖/藍色月亮)
他拿一隻訂做的羊毛氈，不好意思地詢問我，能不能幫忙修改成小G的樣子？(圖/藍色月亮)

小G是一隻軟萌活潑的紅貴賓，G爸是超級迷，會拉著G媽到處看球賽，當小G是由其他家人送到我這洗澡時，代表他又出門看棒球了。

2023年三月經典賽剛結束，凌晨我突然接到G媽的電話，語氣哽咽地說他們剛到家沒多久小G就突然軟倒。這件事讓我非常錯愕，因為白天洗澡時牠還精力旺盛，但那一晚氣溫劇降，醫生判斷可能是心臟問題。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

G爸在喪禮後送來禮物，謝謝我對小G的照顧，講到傷心處忍不住淚流滿面。幾個月後，他拿一隻訂做的羊毛氈，不好意思地詢問我，能不能幫忙修改成小G的樣子？

我在修改中陸續和G媽保持聯繫，她也跟我分享G爸慢慢走出傷痛。秋季到了尾聲，我終於把羊毛氈改好，心裡想著G爸收到後開心的模樣。

沒想到G媽電話中語氣不對，她說：「我先生一個禮拜前走了。」G爸過世的過程和小G一模一樣，都是毫無預兆地倒下。

我有時候會忍不住想著，如果羊毛氈可以早一點給他，是否能讓這件事更圓滿一點？

當全台都在歡慶台灣首次在經典賽擊敗時，我突然又想起了熱愛棒球的這一家人。

如果G爸還活著，他一定會帶著老婆去看比賽，然後再和我分享贏球的喜悅，而小G會在腳邊轉圈撒歡，畫出一個又一個圓。

球是圓的，世界是圓的，生死在這個圓裡，最終重疊。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

延伸閱讀

【月月話題投稿】當期推薦：毛孩星球，投稿享加碼獎勵。2026/4/30(四)止

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
毛孩星球 棒球 狗狗 日本 韓國 創新番 單篇創作

藍色月亮

琅琅原創簽約作家。
在真理中，付出和接受都是同一件事

創作履歷：
2025第一屆琅琅原創「漫畫轉譯潛力獎」《疾風夏曲傳》

☞琅琅原創駐站作家‧藍色月亮

延伸閱讀

【故宮四格漫畫】羅婕寧／尋找命定之人的我差點被OO

經典賽勝韓的這天 我憶起那份沒能送出的羊毛氈

【故宮四格漫畫】狼老魔／靈感偵探夜安古物事件簿

【故宮四格漫畫】鄭樹中／風景圖的魅力

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。