經典賽勝韓的這天 我憶起那份沒能送出的羊毛氈

小G是一隻軟萌活潑的紅貴賓，G爸是超級棒球迷，會拉著G媽到處看球賽，當小G是由其他家人送到我這洗澡時，代表他又出門看棒球了。

2023年三月經典賽剛結束，凌晨我突然接到G媽的電話，語氣哽咽地說他們剛到家沒多久小G就突然軟倒。這件事讓我非常錯愕，因為白天洗澡時牠還精力旺盛，但那一晚氣溫劇降，醫生判斷可能是心臟問題。

G爸在喪禮後送來禮物，謝謝我對小G的照顧，講到傷心處忍不住淚流滿面。幾個月後，他拿一隻訂做的羊毛氈，不好意思地詢問我，能不能幫忙修改成小G的樣子？

我在修改中陸續和G媽保持聯繫，她也跟我分享G爸慢慢走出傷痛。秋季到了尾聲，我終於把羊毛氈改好，心裡想著G爸收到後開心的模樣。

沒想到G媽電話中語氣不對，她說：「我先生一個禮拜前走了。」G爸過世的過程和小G一模一樣，都是毫無預兆地倒下。

我有時候會忍不住想著，如果羊毛氈可以早一點給他，是否能讓這件事更圓滿一點？

當全台都在歡慶台灣首次在經典賽擊敗韓國時，我突然又想起了熱愛棒球的這一家人。

如果G爸還活著，他一定會帶著老婆去日本看比賽，然後再和我分享贏球的喜悅，而小G會在腳邊轉圈撒歡，畫出一個又一個圓。

球是圓的，世界是圓的，生死在這個圓裡，最終重疊。

