若女性要寫小說，她必須擁有金錢與屬於自己的一個房間——維吉尼亞·吳爾芙

相信大家都聽過這句話：「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能。」若以我的觀點來說，它可以這樣解讀：錢雖非萬能，卻能解決多數問題。從小，我們被教育要勤儉持家、要替家裡省錢、要做個賢內助。我並不否定這樣的觀念，也理解「節流」的重要。但節流始終有極限。若為了省錢而草草解決一餐，吃著高油高鹽的食物，長期下來雖省了小錢，卻可能犧牲健康——這才是得不償失。

所以，我認為「開源」是每位女性都應該學會的課題。財商教育，從來不是學校會教的事，我們的教育體制教我們做人處事、教我們努力工作，卻極少有人教導我們如何「建立財商」。

觀念轉變：從存錢到投資

我曾經也是那種保守的人。覺得欠銀行的錢要儘快還清、錢該放定存、保險要買儲蓄險。但當我開始接觸理財後，整個思維都改變了。身為護理師，我想提醒大家：不要購買儲蓄型保險，請優先考慮癌症險或醫療險這類具「槓桿」的保單。畢竟，自費與健保之間的醫療品質仍有差距，有備無患，至少能在關鍵時刻替自己爭取最好的照護。

至於「負債」，我也不再急著清償。因為我明白——錢只是貨幣的形式，資產才是邁向財富自由的根基。通膨會吞噬貨幣價值，但資產會隨時間成長。我寧願將錢拿去投資，而非急著歸還銀行貸款。像是長期買進大盤型ETF，將股利持續投入，讓時間為我累積複利。只要報酬率高於借款利率，這就是一種值得嘗試的策略。同時，我也會配置部分債券作為避險，讓資產更穩定，也讓自己能睡得安穩。

投資對我而言，不只是追求報酬率，更是一種讓生活踏實的強心針。

最好的投資，永遠是投資自己

除了金融資產，我更相信「無形的投資」同樣重要。像是平面設計、攝影、寫作，甚至是跳舞。這些課程看似花錢，卻能滋養心靈、拓展視野，讓創作與人生都更有層次。

購置房產，對我而言，則是「獲利了結」的一種方式。老實說，我也曾透過一些人脈與資訊，在收購、併購的消息中獲得收益。但這些經驗讓我更深刻體悟：機會永遠留給有準備的人。

懂得理財的女人，更懂得愛自己

股票、債券、不動產、基金——這些資產配置從前被視為男性的領域。但我始終相信：懂得投資的女性，更懂得愛自己。當妳擁有財商，就會明白依附他人的庇護，等於把自己的未來交給別人。

而當妳有經濟獨立，就不必為了錢而犧牲尊嚴。不必委屈自己去討好、去迎合，更不必用順從換取被照顧的資格。真正的愛，應該建立在平等與互相欣賞。而當妳有能力照顧好自己，也就有能力選擇——愛誰、怎麼愛。

