笙歌不歇 初夜。

琴音不沾喝采，素白不染讚歎

水袖盈風，墨藍滿穹

一雙視線 為她守候。

觥籌交錯 中夜。

金銀浸上酒液，貪婪落入杯盞

一葉凝露，指尖枝纏

時序輪轉 於此斷流。

暗香浮動 後夜。

檀欞深鎖嬌容，純白恣意蘸紅

明曦漸漫，遙望晚風

剎那瓶中 妄圖雋永。

月光親吻......銘記臨別的溫柔。

爭不過時光。

被撕下的雪白裙裾。

猶記盛極一時的韶華。

