新詩 | 曇花
【詩意流光】
笙歌不歇 初夜。
琴音不沾喝采，素白不染讚歎
水袖盈風，墨藍滿穹
一雙視線 為她守候。
觥籌交錯 中夜。
金銀浸上酒液，貪婪落入杯盞
一葉凝露，指尖枝纏
時序輪轉 於此斷流。
逛書店
暗香浮動 後夜。
檀欞深鎖嬌容，純白恣意蘸紅
明曦漸漫，遙望晚風
剎那瓶中 妄圖雋永。
月光親吻......銘記臨別的溫柔。
爭不過時光。
被撕下的雪白裙裾。
猶記盛極一時的韶華。
【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰創作投稿／晚一點進場又何妨？心態成熟的投資，更能走出適合…
【推薦閱讀】熱門IP情報、創作話題一次看！
📰創作投稿／晚一點進場又何妨？心態成熟的投資，更能走出適合…
📰創作投稿／只要有心築夢踏實，門外漢也能成功闖進餐飲業！
📰創作投稿／她沒有說不，就等於同意？在騷擾面前如何自保
📰環台面試 13 家大學！從休學博士生，到成為菜鳥教授的學期心得
📰琅客來了／比才 VS 黃麗群，當對啤酒泡沫的堅持遇上鐵鍋泡麵
📢 月月話題投稿／當期推薦：錢力無窮，寫就送，當期推薦再加碼！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。