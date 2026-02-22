新詩 | 曇花

雨霖鈴
笙歌不歇 初夜。
琴音不沾喝采，素白不染讚歎
水袖盈風，墨藍滿穹
一雙視線 為她守候。

觥籌交錯 中夜。
金銀浸上酒液，貪婪落入杯盞
一葉凝露，指尖枝纏
時序輪轉 於此斷流。

暗香浮動 後夜。
檀欞深鎖嬌容，純白恣意蘸紅
明曦漸漫，遙望晚風
剎那瓶中 妄圖雋永。

月光親吻......銘記臨別的溫柔。

爭不過時光。
被撕下的雪白裙裾。
猶記盛極一時的韶華。

