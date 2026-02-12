為什麼有人一失業就垮？關鍵在：「財商技能」

常言道：「只要用錢能解決的事，都是小事」或「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，這些都道盡「金錢的重要性」，也顯示出「錢力無窮」，但不鼓吹「金錢至上」。

不過，上述道理卻在畢業進入職場工作多年後，我才深深有感，尤其對於「財商認知」更是日後慢慢有所體悟。身為博士，也曾在多家企業擔任HR高管、在三所大學擔任副教授、創辦過兩家新創公司（一家做就業指導和創業輔導，另一家做企業諮詢輔導）及擔任多家企業的顧問。所總結出來的經驗就是學校沒教的「找工作技巧」與「財商技能」，比學「專業知識」更重要。

因為我過去不管在企業任職或學校任教，常發現員工一失業就陷入經濟困境，學生家裡經濟出狀況就輟學。這代表很多人不懂「財商技能」，單單憑藉「專業知識」賺來的死薪水，全都用來支付生活開銷，如此一來，自然很少有餘錢可用。

然而，我也是憑藉「財商技能」，先工作存錢，每月拿出定額存下來的錢去投資股票，再把股票賺到的錢拿來當作買房頭期款＋月薪用來還貸款，這樣就能順利買到房子，也不用再擔心財務危機。

由此可知，學好「財商技能」真的很重要，除了看書或上課學習之外，真正將所學實踐，才能享受財商帶給你的好處，甚至實現財富自由。

