為什麼有人一失業就垮？關鍵在：「財商技能」
【錢力無窮】
常言道：「只要用錢能解決的事，都是小事」或「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，這些都道盡「金錢的重要性」，也顯示出「錢力無窮」，但不鼓吹「金錢至上」。
不過，上述道理卻在畢業進入職場工作多年後，我才深深有感，尤其對於「財商認知」更是日後慢慢有所體悟。身為博士，也曾在多家企業擔任HR高管、在三所大學擔任副教授、創辦過兩家新創公司（一家做就業指導和創業輔導，另一家做企業諮詢輔導）及擔任多家企業的顧問。所總結出來的經驗就是學校沒教的「找工作技巧」與「財商技能」，比學「專業知識」更重要。
逛書店
因為我過去不管在企業任職或學校任教，常發現員工一失業就陷入經濟困境，學生家裡經濟出狀況就輟學。這代表很多人不懂「財商技能」，單單憑藉「專業知識」賺來的死薪水，全都用來支付生活開銷，如此一來，自然很少有餘錢可用。
然而，我也是憑藉「財商技能」，先工作存錢，每月拿出定額存下來的錢去投資股票，再把股票賺到的錢拿來當作買房頭期款＋月薪用來還貸款，這樣就能順利買到房子，也不用再擔心財務危機。
由此可知，學好「財商技能」真的很重要，除了看書或上課學習之外，真正將所學實踐，才能享受財商帶給你的好處，甚至實現財富自由。
【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】熱門IP情報、創作話題一次看！
📰創作投稿／我對「有錢」的重新定義：除了存摺數字，還需累積…
📰創作投稿／營養午餐免費的陷阱：團膳出身母親的經驗談
📰創作投稿／破病時陣的滋味：阿媽的泔，佮「鹽水透飯」的記憶
📰環台面試 13 家大學！從休學博士生，到成為菜鳥教授的學期心得
📰領完年終就想走？年後轉職前，先盤點你的職涯資產負債表
📢「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集！十篇小說邀您改編
📢 月月話題投稿／當期推薦：錢力無窮，寫就送，當期推薦再加碼！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。