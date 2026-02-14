新詩｜彰工工科會

琅琅悅讀／ 鳴音奈雪
七彩的小紙片漫天飛舞，宛如繽紛蝴蝶一般。(圖/freepik)
七彩的小紙片漫天飛舞，宛如繽紛蝴蝶一般。(圖/freepik)

在校門口上空
七彩的小紙片漫天飛舞
宛如繽紛蝴蝶一般

光彩奪目的七彩泡沫
輕盈的飄浮在空中
將一切折射出魔法的光澤

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

就連優遊自在的鳥兒們
也深怕著
這美妙的景色
而不願展翅高飛

人們卻能毫不猶豫地
融入這的氛圍
使一切為之壯麗

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

延伸閱讀

【月月話題投稿】當期推薦：錢力無窮，投稿享加碼獎勵。2026/2/28(六)止

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
詩意流光 校園 奇幻 生活 創新番 單篇創作

延伸閱讀

新詩｜彰工工科會

溺愛不是愛，親子教育將影響孩子ㄧ生

為什麼有人一失業就垮？關鍵在：「財商技能」

安寶的戲劇人生：坎坷童年化作無畏勇氣

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。