在校門口上空

七彩的小紙片漫天飛舞

宛如繽紛蝴蝶一般

光彩奪目的七彩泡沫

輕盈的飄浮在空中

將一切折射出魔法的光澤

就連優遊自在的鳥兒們

也深怕著

這美妙的景色

而不願展翅高飛

人們卻能毫不猶豫地

融入這奇幻的氛圍

使一切為之壯麗

猜你喜歡