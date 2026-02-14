新詩｜彰工工科會
【詩意流光】
在校門口上空
七彩的小紙片漫天飛舞
宛如繽紛蝴蝶一般
光彩奪目的七彩泡沫
輕盈的飄浮在空中
將一切折射出魔法的光澤
逛書店
就連優遊自在的鳥兒們
也深怕著
這美妙的景色
而不願展翅高飛
人們卻能毫不猶豫地
融入這奇幻的氛圍
使一切為之壯麗
