澎湖秘境：年少時的祕密洞，如今搖身成為新興景點！
【目的地之外】
就讀澎湖縣中正國中的時候，不知道是哪位地理老師的講解，我們才知道距離我們學校不遠的小山丘邊，有個祕密地洞，有一次老師還帶我們去探險，烏黑不見天日的地道，需要人多壯膽及拿手電筒或蠟燭，才敢入內尋幽探勝。
我們不知道這個祕密洞建立的時間，也不知道它的效用為何？但年少輕狂的我們，自從老師帶我們去過一次後，我們就像上了癮一樣，三不五十只要時間許可，我們都會在放學後，男男女女三五成群相約前往探險，似乎在漆黑彎曲的長廊裡，能夠找到出路，才是青春勇敢的展現。
逛書店
這個祕密洞應該是具戰略地位的，千萬不要被它不起眼的外觀給矇騙，其實在裡面爬行是有些不便的，洞裡的路線千變萬化，有寬有窄，有長有短，看似有路卻無路，以為是終點，結果柳暗花明又一村，我們一起進去的同學，都會在地道裡呼朋引伴，由於地洞裡傳導的聲音深遠，所以只要發出聲響，相互招呼，一起做伴，就能憑藉互助合作的精神，完成地道的探險。
祕密洞始終是我們求學時代，同學們的共同話題，但國中畢業後，大家各分東西，各有各的學業要努力，接著又是另一個階段的求學，然後畢業、就業、結婚、生兒育女，各自忙碌，祕密洞的記憶就隨著我們的年歲漸長越來越模糊。
大約四年前，是國中地理老師在我們同學的LINE群組裡提到「祕密洞」，才又喚起我們45年前的記憶，我也因為這個記憶回澎湖，循線找尋，但從來就找不到祕密洞的確切位置，有些悵然若失感。
2021年年末，就在起風的季節，我又再次返回澎湖故鄉，在不經意的行車間，發現祕密洞已被公務機關開發了，而且地整得乾淨整齊，我停下車來仔細觀察，認真端詳，真的是我日思夜想的祕密洞沒錯，但那時年近耳順的我，爬進去探險的青春勇氣已不存在。
看整個園區整體規劃的清新模樣，多年後祕密洞已不再只屬於我們的祕密洞，搖身一變，登場的是一個新興的澎湖景點—犀山公園。
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰創作投稿／晚一點進場又何妨？心態成熟的投資，更能走出適合…
📰創作投稿／只要有心築夢踏實，門外漢也能成功闖進餐飲業！
📰創作投稿／她沒有說不，就等於同意？在騷擾面前如何自保
📰環台面試 13 家大學！從休學博士生，到成為菜鳥教授的學期心得
📰琅客來了／比才 VS 黃麗群，當對啤酒泡沫的堅持遇上鐵鍋泡麵
📢 月月話題投稿／當期推薦：錢力無窮，寫就送，當期推薦再加碼！
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。