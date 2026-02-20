澎湖秘境：年少時的祕密洞，如今搖身成為新興景點！

就讀澎湖縣中正國中的時候，不知道是哪位地理老師的講解，我們才知道距離我們學校不遠的小山丘邊，有個祕密地洞，有一次老師還帶我們去探險，烏黑不見天日的地道，需要人多壯膽及拿手電筒或蠟燭，才敢入內尋幽探勝。

我們不知道這個祕密洞建立的時間，也不知道它的效用為何？但年少輕狂的我們，自從老師帶我們去過一次後，我們就像上了癮一樣，三不五十只要時間許可，我們都會在放學後，男男女女三五成群相約前往探險，似乎在漆黑彎曲的長廊裡，能夠找到出路，才是青春勇敢的展現。

這個祕密洞應該是具戰略地位的，千萬不要被它不起眼的外觀給矇騙，其實在裡面爬行是有些不便的，洞裡的路線千變萬化，有寬有窄，有長有短，看似有路卻無路，以為是終點，結果柳暗花明又一村，我們一起進去的同學，都會在地道裡呼朋引伴，由於地洞裡傳導的聲音深遠，所以只要發出聲響，相互招呼，一起做伴，就能憑藉互助合作的精神，完成地道的探險。

祕密洞始終是我們求學時代，同學們的共同話題，但國中畢業後，大家各分東西，各有各的學業要努力，接著又是另一個階段的求學，然後畢業、就業、結婚、生兒育女，各自忙碌，祕密洞的記憶就隨著我們的年歲漸長越來越模糊。

大約四年前，是國中地理老師在我們同學的LINE群組裡提到「祕密洞」，才又喚起我們45年前的記憶，我也因為這個記憶回澎湖，循線找尋，但從來就找不到祕密洞的確切位置，有些悵然若失感。

2021年年末，就在起風的季節，我又再次返回澎湖故鄉，在不經意的行車間，發現祕密洞已被公務機關開發了，而且地整得乾淨整齊，我停下車來仔細觀察，認真端詳，真的是我日思夜想的祕密洞沒錯，但那時年近耳順的我，爬進去探險的青春勇氣已不存在。

看整個園區整體規劃的清新模樣，多年後祕密洞已不再只屬於我們的祕密洞，搖身一變，登場的是一個新興的澎湖景點—犀山公園。

