讓時間成為最貴的奢侈品 為人生換取「餘裕」

琅琅悅讀／ 武林
當我沉浸在寫作或思考中，進入「心流」狀態時，那份專注與產出，遠超於我省下幾百元打掃費的價值。(圖/AI生成，武林提供)
當我沉浸在寫作或思考中，進入「心流」狀態時，那份專注與產出，遠超於我省下幾百元打掃費的價值。(圖/AI生成，武林提供)

許多人將「」視為理財的第一要務，凡事親力親為，從打掃、煮飯到處理瑣碎雜務，認為這是對金錢最大的尊重。過去的我亦是如此，直到某天，我意識到自己正用最寶貴的資產——時間，去換取最廉價的勞動。

真正的「錢力無窮」，並非讓數字不斷增長，而是讓金錢成為優化生命的工具。對我而言，最划算的投資，就是「花錢買時間」。我開始將部分家務外包，例如請人定期打掃、使用半成品食材，甚至訂閱知識付費服務，以節省搜尋資訊的時間。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

這些「花費」乍看是開銷，實則是一種高效的資源置換。省下的時間，讓我能於高價值的工作、深入學習新技能，或是單純享受高品質的休息。當我沉浸在寫作或思考中，進入「心流」狀態時，那份專注與產出，遠超於我省下幾百元打掃費的價值。

金錢的魔力，在於它能解放你的時間，讓你將精力投入到真正能帶來成長與幸福的領域。當你不再為瑣事奔波，你的人生就擁有更多「餘裕」去創造。這份「餘裕」，才是我認為金錢賦予我們最深層的自由與力量。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

延伸閱讀

【月月話題投稿】當期推薦：錢力無窮，投稿享加碼獎勵。2026/2/28(六)止

「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫徵集！十篇小說邀你改編。2026/2/1(日)止

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
錢力無窮 專注 時間管理 省錢 創新番 單篇創作

延伸閱讀

讓時間成為最貴的奢侈品 為人生換取「餘裕」

鼓起勇氣踏往捐血路，卻因照胃鏡被退貨！

讀 張曼娟經典《緣起不滅》而後感：有些成長，來自別無選擇的承受

追求財富本易焦慮，我如何學會享受「錢帶來的微笑」？

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。