讓時間成為最貴的奢侈品 為人生換取「餘裕」
【錢力無窮】
許多人將「省錢」視為理財的第一要務，凡事親力親為，從打掃、煮飯到處理瑣碎雜務，認為這是對金錢最大的尊重。過去的我亦是如此，直到某天，我意識到自己正用最寶貴的資產——時間，去換取最廉價的勞動。
真正的「錢力無窮」，並非讓數字不斷增長，而是讓金錢成為優化生命的工具。對我而言，最划算的投資，就是「花錢買時間」。我開始將部分家務外包，例如請人定期打掃、使用半成品食材，甚至訂閱知識付費服務，以節省搜尋資訊的時間。
逛書店
這些「花費」乍看是開銷，實則是一種高效的資源置換。省下的時間，讓我能專注於高價值的工作、深入學習新技能，或是單純享受高品質的休息。當我沉浸在寫作或思考中，進入「心流」狀態時，那份專注與產出，遠超於我省下幾百元打掃費的價值。
金錢的魔力，在於它能解放你的時間，讓你將精力投入到真正能帶來成長與幸福的領域。當你不再為瑣事奔波，你的人生就擁有更多「餘裕」去創造。這份「餘裕」，才是我認為金錢賦予我們最深層的自由與力量。
【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】熱門IP情報、創作話題一次看！
📰【故宮四格漫畫示範】正港奇片／霸氣皇子俏公主？
📰【故宮四格漫畫示範】胖吉桑／畫開黎明：港景圖的審判
📰創作投稿／我在考場的稿紙上，開了一家尋謐小館
📰創作投稿／行李箱的幽默感
📰【走過才知道的事】超高齡時代來臨！如何在厭老氣氛中融入群體…
📢 「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集！十篇小說邀您改編
📢 聯合線上赴廈門金雞百花電影節，攜琅琅原創拓展影視合作版圖
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言