孩子存的第一筆日本旅費

小兒子沒有跟我住在一起。

周一到周五，他每天早上吃阿嬤蒸的饅頭。

為了存去日本的旅費。他很清楚自己的目標，想去大阪環球影城。但也知道那不便宜，光是門票就要一千八。後來他又自己退了一步，說不然改去沖繩，因為比較省。

我其實做過功課，發現差異沒有他想的那麼大。但我沒有急著告訴他。

偶爾早上沒有準備，他便用悠遊卡裡爸爸儲值的錢，簡單在超商吃點早餐。

每天本來可以花的一百塊零用錢，他都留在家裡。因為怕自己亂花錢，所以他乾脆不帶錢出門。不知不覺，就這樣存了一萬多塊。每個星期五見到我，他都把五百塊原封不動地交給我。

那是他的日本錢。他的旅費。

才十一歲的孩子，能這樣自律、忍耐，說不驚訝是騙人的。同學幾乎都去過日本了，就他還沒有。但他沒有抱怨、沒有吵鬧。他只是很認真地，為自己的目標努力。

回到我家，我總會給他準備好吃的。他也很坦然地接受。因為他很清楚，這不是補償。這是他努力過後，應得的。

小兒子沒有跟我住。週一到週五，他每天早上吃阿嬤蒸的饅頭，為了存去日本的旅費。他目標很明確，想去大阪環球影城，但也知道那不便宜，光是門票就要一千八。後來他自己退了一步，說不然改去沖繩吧，因為比較省。

我做過功課，發現兩者開銷差異其實沒他想的那麼大，但我沒急著告訴他。偶爾早上沒準備，他會用悠遊卡裡爸爸儲值的錢，在超商簡單解決。但大多數時候，他把每天本該花用的一百塊都留在家裡。

不是因為沒錢，是怕自己亂花，所以他乾脆不帶錢出門，也不再踏進超商。不知不覺，就這樣存了一萬多塊。每個星期五見到我，他都把那五百塊原封不動地交給我。

那是他的日本錢，他的夢想。才十一歲的孩子，能這般自律與忍耐，說不驚訝是騙人的。同學幾乎都去過日本了，唯獨他還沒去過，但他不抱怨也不哭鬧，只是很認真地為目標努力。

回到我家，我總會幫他準備好吃的，他也很坦然地接受。因為他很清楚，這不是補償，而是他努力過後，應得的犒賞。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

猜你喜歡