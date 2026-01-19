沒有餘裕談投資，只求錢「剛好夠用」於生活

我其實不是一個會存錢的人，也沒有什麼理財觀念，帳戶裡能留下多少，常常不是我能決定的事。生活最吃緊的那些年，我甚至不太敢看戶頭，只能算著手邊還有多少錢，能不能撐到下個月。

那時候，錢對我來說不是規劃，而是計算。要算這一筆花出去之後，日子還能不能繼續走；要算哪些錢一定得花，哪些只能先放著。沒有餘裕談投資，也不敢想什麼長遠的回報，只希望生活不要突然過不下去。

有一年過年，我第一次買了刮刮樂。其實我從來不是會去碰運氣的人，那一年也只是想試試看。沒想到真的刮中了，一萬多塊。那一刻沒有特別興奮，反而鬆了一口氣。

我沒有把那筆錢拿去做什麼大事，只是剛好補上生活裡幾個缺口，讓日子可以順順地往下走。那些錢沒有變成存款，卻實實在在地被用在生活裡。孩子的一餐、家裡必要的補給，還有一些看起來很小，卻不能沒有的日常家用。

我慢慢明白，有些錢不能省，因為一省，生活反而會付出更大的代價。來回頭看，我才懂，錢不一定要變多，才算有力量。有時候，它只是剛好夠用，讓人不必慌張，能把日子一天天撐過來。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

猜你喜歡