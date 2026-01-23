兩個兒子不同樣：孩子的第一份薪水

琅琅悅讀／ 洪金鳳
大兒子物欲低，所以賺得的錢，都全數交給我保管，從未過問我要怎麼用。(圖/freepik)
大兒子物欲低，所以賺得的錢，都全數交給我保管，從未過問我要怎麼用。(圖/freepik)

兩個兒子都曾在上大學的第一年暑假，在不同的行業打過工，大兒子物欲低，所以賺得的錢，都全數交給我保管，從未過問我要怎麼用，但喜歡購物的小兒子就不一樣，他的所得都花在他「想要」的東西上，不曾說要與我分享。

去年大兒子大學畢業，考入海軍專業軍官班就讀，每月津貼只有一萬多元，我從來就沒有想要兒子的錢，只要他能安心就讀，適應環境，讓我們無後顧之憂，我就很開心了，他的錢我根本不會有動用的想法。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

不過向來勤勞儉僕的他，第一份入帳的那個月，就偷偷跑去提了四仟元回來，三仟元拿給他讀大學的弟弟，說是給他的生活費，一仟元則拿給我要讓我去按摩，他還說過年回澎湖去看外公時，他要包給外公，感恩他之前的照顧，聽到兒子這些感人的話語，我心在沸騰，眼眶含著淚，很感恩老天的厚愛，讓兒子如金蟬脫殼一般，智慧頓開，破繭而出，很多的轉變讓我另眼相看。

兒子說「我原本就沒有什麼物欲習慣，所以我的錢交給妳全權處理，只要幫我留一些錢在過年包紅包給外公就可以了」，以前兒子讀大學時曾因沈迷線上遊戲肇致成績滿江紅，讓家人煩憂不已，但今天歷練許多人生事的他已和從前不可同日而語了，我相信懂得感恩的人最令人放心。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

延伸閱讀

【月月話題投稿】當期推薦：錢力無窮，投稿享加碼獎勵。2026/2/28(六)止

「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫徵集！十篇小說邀你改編。2026/2/1(日)止

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
錢力無窮 薪水 親子 父母 紅包 家庭 生活 創新番 單篇創作

延伸閱讀

兩個兒子不同樣：孩子的第一份薪水

誰定義了我的性別？剪去頭髮，願能成為自由飛鳥

討海囡仔的金融風暴——我的浪，自己造

學測那年，我從書桌墜入一場白霧：「重度抑鬱」撞上「高三壓力」

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。