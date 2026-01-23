兩個兒子不同樣：孩子的第一份薪水

兩個兒子都曾在上大學的第一年暑假，在不同的行業打過工，大兒子物欲低，所以賺得的錢，都全數交給我保管，從未過問我要怎麼用，但喜歡購物的小兒子就不一樣，他的所得都花在他「想要」的東西上，不曾說要與我分享。

去年大兒子大學畢業，考入海軍專業軍官班就讀，每月生活津貼只有一萬多元，我從來就沒有想要兒子的錢，只要他能安心就讀，適應環境，讓我們無後顧之憂，我就很開心了，他的錢我根本不會有動用的想法。

不過向來勤勞儉僕的他，第一份薪水入帳的那個月，就偷偷跑去提了四仟元回來，三仟元拿給他讀大學的弟弟，說是給他的生活費，一仟元則拿給我要讓我去按摩，他還說過年回澎湖去看外公時，他要包紅包給外公，感恩他之前的照顧，聽到兒子這些感人的話語，我心在沸騰，眼眶含著淚，很感恩老天的厚愛，讓兒子如金蟬脫殼一般，智慧頓開，破繭而出，很多的轉變讓我另眼相看。

兒子說「我原本就沒有什麼物欲習慣，所以我的錢交給妳全權處理，只要幫我留一些錢在過年包紅包給外公就可以了」，以前兒子讀大學時曾因沈迷線上遊戲肇致成績滿江紅，讓家人煩憂不已，但今天歷練許多人生事的他已和從前不可同日而語了，我相信懂得感恩的人最令人放心。

