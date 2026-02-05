防扒、防竊、付費廁所：走遍歐洲後懷念的仍是臺灣美好
【目的地之外】
只要出國旅行，尤其是歐洲，我就會特別想念我們臺灣美好的林林總總。
人生直至58歲，我旅行的腳步才開始踏進歐洲，初始被歐洲的美景與異國風情所吸引，但隨之而來要面臨的是歐洲國家可能的扒手跟竊賊侵擾，還有處處不便的如廁問題及商店七點一到就立馬拉下鐵門結束營業的作為。
逛書店
雖然很多事為我帶來不便，但每一年只要歐洲的美景一出現在眼前，我就會忘卻過去如廁的不便與可能的被扒之風險，又開始盤算自己口袋裡的旅費，足以支付至哪個歐洲國家行程的旅行。
之前去義大利是如此，後來的奧捷之旅也是，而今造訪的德瑞也都是抱懷這樣的心情前住探訪。可能的扒手與竊賊，我已有因應之道，譬如穿戴不要太醒目（我有個專門到歐洲旅行的不起眼舊醜隨身包跟背包），多注意身邊來往的可疑人物，就可免除被扒的憂煩，放心賞景與購物，只不過頻尿的我，對於如廁的不便及要一塊歐元的困擾還是找不到解決方法。
上廁所付費沒關係，只是歐元的一元得來不易，每次都要去休息站購物找錢才能上廁所，他們的商店是不換零錢的，所以每回的歐洲之旅，只要去上要錢的廁所或內急找不到廁所，或是抵達住宿旅店，購物商店營業已結束時，我都會在失望洩氣之餘，想起我們臺灣的美好。
那處處可見的乾淨廁所、二十四小時營業的便利超商、適宜旅行的交通網、安全的環境與治安，還有友善的居民等美好畫面，往往在踏進國門、通過海關，聽見那一句「歡迎回國」時，一一轉化為有別於他國的熟悉日常。
