新春來臨之際，回望軍民同心光復家園

光復泥災，讓全世界都看到我們國家「不分你我，團結合作，軍民同心，光復家園」的暖心樣貌，雖然災後的鄉里情境讓人擔憂與不捨，但能在短短時間內，依靠眾人的力量，就完成大部分的淤泥清理工作，救回許多民眾真心渴望的物品，實令人感懷在心。

從9月24日迄今，光復鄉的街道上，除了滿布泥濘不堪的淤泥外，到處都是愛的身影穿梭其間，看新聞報導，災後進入光復鄉的人潮比去年一年進入的人還多很多，這是一股人溺己溺、人饑己饑及生命共同體意念的體現，我很榮幸自己也是這段期間進入光復鄉的人員數字之一。

之前，我總覺得現代的年輕人與年輕軍人都是弱不禁風、經不起考驗的人，但這次在光復鄉所見所聞，皆顛覆我存在的錯誤想法，我真實所見的場景是，年輕人皆頂著烈陽、揮汗如雨、一馬當先、彎腰鏟泥，甚至還穿越窄小人孔蓋清理水溝淤泥，他（她）們不怕髒，不畏苦，為善不為知的精神，讓人感動不已，他們都謙稱自己在做該做的事，讓鄉民們早日站在有光的地方，是他們主要的目標。

而年輕力壯，受過訓練的官兵們，救災也不落人後，他們整隊在災後的每間房屋內，幫忙搬運大型泡水傢俱，清理家中廢棄物，並在自來水來之後，把滿是淤泥的家中清理乾淨，還投入街道的清理工作，配合各種運送淤泥及廢棄物的車輛把廢污品載走，小山貓、挖土機持續不斷的清淤，希望早日把災損環境慢慢回復成原來的樣子。

時間往前推，歲月會跟上來，我相信再過不久，光復鄉的美好就會回復，而未來的大家都會記得這年，一起拿鏟子、穿雨鞋，前進光復，守護家園的記憶與畫面。

猜你喜歡