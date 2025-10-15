過了中秋還在想中秋 月圓後心中的缺口
【月光下的圓】
帶著月餅來看妳
滿芳，我們帶著月餅來看妳！帶著小兔兔盒子裝的月餅。搭配著文旦、搭配著茶。還帶著媽媽說要給妳的杯子蛋糕、乳酪蛋糕、coco奶茶，好豐盛喔！
滿芳，中秋月圓，人團圓，我們在人間與在天上的爸爸和妳團圓。圓圓的月，月圓圓，我們團圓。
千里共嬋娟
滿芳在賞月嗎？滿芳在天上是否看見更大更圓的月？
月，好遠。滿芳，也在很遠的地方。
入秋
過完中秋，有個新氣象，有種新的一年的感覺。入秋了，滿芳如果沒有被社會局抓走，滿芳如果沒有被社會局強制安置在一個不適合的機構，滿芳如果沒有歷經那一段被強制安置的噩夢⋯說不盡的如果⋯滿芳沒有新的一年了。
過了中秋，還在想中秋。每逢佳節倍思親，思念的一顆心，懸著。
問一聲：「滿芳，中秋好嗎？」月圓月缺，明年再見中秋月。
滿芳的天真笑聲日日心中迴盪著，心中的缺口，滿芳來圓滿
話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
FB留言