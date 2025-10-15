過了中秋還在想中秋 月圓後心中的缺口

帶著月餅來看妳

滿芳，我們帶著月餅來看妳！帶著小兔兔盒子裝的月餅。搭配著文旦、搭配著茶。還帶著媽媽說要給妳的杯子蛋糕、乳酪蛋糕、coco奶茶，好豐盛喔！

滿芳，中秋月圓，人團圓，我們在人間與在天上的爸爸和妳團圓。圓圓的月，月圓圓，我們團圓。

千里共嬋娟

滿芳在賞月嗎？滿芳在天上是否看見更大更圓的月？

月，好遠。滿芳，也在很遠的地方。

入秋

過完中秋，有個新氣象，有種新的一年的感覺。入秋了，滿芳如果沒有被社會局抓走，滿芳如果沒有被社會局強制安置在一個不適合的機構，滿芳如果沒有歷經那一段被強制安置的噩夢⋯說不盡的如果⋯滿芳沒有新的一年了。

過了中秋，還在想中秋。每逢佳節倍思親，思念的一顆心，懸著。

問一聲：「滿芳，中秋好嗎？」月圓月缺，明年再見中秋月。

滿芳的天真笑聲日日心中迴盪著，心中的缺口，滿芳來圓滿

