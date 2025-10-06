「國外月亮特別圓」的秘密
【月光下的圓】
2013 年的中秋節，我在上海交通大學當交換學生。
那是我第一次離家那麼久，也是第一次在外地過節。那天晚上，我和最要好的香港朋友 Angel 坐在閔行校區的涵澤湖邊賞月。
她從包包裡拿出一盒香港的蓮蓉月餅，我也拿出台灣的鳳梨酥。
我們笑著交換著吃，邊聊著各自家鄉過節的模樣。
天上的月亮圓圓的，湖裡的倒影圓圓的，手裡的月餅也圓圓的。
後來我們都安靜下來，看著湖面上晃動的月光。
那一刻，我想到，無論是身旁的人，還是遠方的家人，此時此刻都看著同一輪巨大的月亮。
月亮承載著地球上所有人的目光與想念。
秋天的夜晚有一種魔力，涼涼的風吹來，讓人特別容易感傷。
那天晚上，我終於明白「國外的月亮特別圓」這句話的秘密。
原來，月亮之所以那麼圓，
是因為她盛滿了世界上所有人的想念。
想念的形狀，竟然是圓形的。
