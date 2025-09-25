通靈外送員的午夜任務「本日代號：高麗菜」

外送員的工作看似只是單純把餐點平安送到客人手中，但你知道在他們之中卻有著一群在送著不同商品的外送員們嗎？

通靈部隊，通常是由具備通靈能力的人員所組成的軍事或情報單位。他們可能利用這些能力來獲取情報、執行任務，或進行其他類似於鬼魂溝通的軍事行動，而通常這些人都是出自於各大宮廟與名門正派的弟子。

一旦他們退伍了，那麼政府便會委派他們去往別的部門，又或者是選擇回到所屬宮廟或門派繼續修煉，如果他們想還俗但又想賺些外快，便會選擇成為外送員。

這一天，一個再平常不過的午夜，一位名為「姜忌安」的青年，穿著外送服騎在熟悉的送餐路上。他看起來就像路上隨處可見的外送員，但當他手機上亮起一個青面獠牙般的鬼頭圖案應用程式時，他就變得不只是個普通的外送員了。

「『太玄宮』要外送高麗菜一顆？」趁著停等紅燈時，姜忌安看著手機上傳來的資料，皺起了眉頭。

隨即他按下「接單」按鈕後，先將原本正在外送的炸雞送到客人手中，接著便前往下單的太玄宮。

沒一會兒，來到太玄宮後，姜忌安將手機畫面遞給了在廟外乘涼的一位老者看，而老者在看過了手機畫面的資料確認沒問題以後，便是帶著姜忌安來到了偏殿的小門。

穿過小門，姜忌安來到了另一個隱匿空間，而在他的前方，還有著數位外送員正在等著取單。不過因為他的單子是只有一顆高麗菜而已，很快地裡面的工作人員便是喊道了他「二一八四號！」

「今天的代號是什麼？」來到了櫃檯前取過了裝有高麗菜的盒子，姜忌安習慣性詢問道。

聽到了姜忌安的話，那名工作人員也是微微一愣，隨後意識到對方是出自那個部隊之後，工作人員這才笑著說道「代號：高麗菜！」

拿走了自己要送的東西，姜忌安很快走出了小門，將盒子小心翼翼放進了保溫箱，接著便騎車前往了位在偏遠郊區的一處荒廢大樓。

一路上，姜忌安雖然對為何要送一顆高麗菜感到好奇，但軍人出身的他並不會過多詢問自己的任務，只是按照導航一路騎上了一座通往郊區的大橋。

不過就在他剛騎上大橋的瞬間，他便是感覺到到幾處不對勁的地方，其中最為不對勁的便是本該是路燈和電線桿的地方，如今卻被一個個高大的竹篙給佔據了。

姜忌安停下摩托車，他知道不解決這裡的事情，恐怕無法騎出這座橋。於是，他下車後從車廂內拿出了一柄銅錢劍。

就像是在等待他一樣，姜忌安抬起頭來的瞬間，四周已是擠滿了一隻隻的『竹篙鬼』，它們有的像是人一樣長出雙眼、手腳和巨嘴，也有的是從一顆顆鬼頭中延伸出竹筒，如同蜘蛛一般。

「天法地！地法天！萬教令……」見此情景，姜忌安沒有任何的慌張，緩慢地將銅錢劍豎立在自己面前，左手食指與中指呈劍指按在銅錢劍後方，開始默念起咒語。

與此同時，竹篙鬼們也開始攻擊姜忌安，但下一秒它們的攻擊卻被他身旁突然冒出的金光所化解，使得竹篙鬼們不得不改變策略。

「嗚嗚！嘎嘎！」剎那間，那些漂浮在四周充當路燈的鬼火是發出了一陣猴叫聲，緊接著在猴叫聲過後，一隻隻『燈猴』從天而降，化作砲彈朝姜忌安襲擊而去。

姜忌安不得已，猛地劃破自己的手指加快了咒語的顯現，並在下一秒跳離原地，左手憑空扔出數張符籙朝竹篙鬼攻擊去。

「砰砰砰！」只見數道爆炸聲響起，那些竹篙鬼們在下一秒紛紛被擊退。

但緊接而來的那些燈猴又轉向朝姜忌安襲擊而來，不得已姜忌安只能一邊扔出符籙阻擋燈猴，一邊朝那些竹篙鬼攻擊而去，同時間還得要將他的摩托車和那顆高麗菜給照顧好。

這就讓姜忌安顯得有些束手束腳的，但他知道燈猴爆炸的威力，絲毫不敢怠慢，只能夠吊著燈猴不讓它們爆炸，再依靠手中的銅錢劍解決竹篙鬼。

很快地，在耗費了一些時間和精力後，姜忌安終於解決了數量眾多的竹篙鬼、和燈猴。模樣看上去除了狼狽一點以外，並沒有受到什麼傷，至於他的摩托車和高麗菜就更不用說，一切都是完好無損。

見此，姜忌安滿意地騎上摩托車，在將整座大橋佈置成幻陣的陣眼破壞掉以後，他這才繼續騎著摩托車前往了那棟廢棄大樓。

「中山街五十八號……」找了一圈終於找到目標的廢棄大樓後，姜忌安來到了地下停車場的入口。

他將摩托車停在入口，提著裝有高麗菜的盒子、手握著依舊是散發著藍光的銅錢劍走了進去。一路上有著姜忌安的『照明符』照亮，倒不至於看不清四周的道路。

不過滿地的藤蔓和雜草依然纏得他寸步難行，但為了不出現意外，姜忌安沒有過多的理會那些藤蔓和雜草，一路向下走去，來到了一處停滿廢棄汽車的停車場。

然而，令他感到困惑的是，這些廢棄汽車附近，竟是有著大量的西瓜和莧菜，這就讓姜忌安不由得皺起眉頭，心中一股不好的預感陡然升起。

下一秒，就在他預感不妙時，身後的藤蔓忽然化作一道道鞭子朝他抽來，這讓姜忌安只能拿起手中的銅錢劍迎敵。但敵人卻不只有那些藤蔓。

就在藤蔓攻擊著姜忌安時，一道道鬼魂從地下停車場深處飄來，並在姜忌安皺起的眉頭下，附身於那些西瓜和莧菜，以藤蔓為身體化作『西瓜鬼』與『莧菜鬼』朝姜忌安攻擊而去。

對此，姜忌安極為煩躁，下一秒雙眼亮起幽藍色的光芒，嘴裡依舊是默念著一道道咒語，在他背後形成一道幽藍色神龍虛影，緊接著依靠神龍虛影護體，姜忌安繼續朝著地下停車場深處衝去。

雙方你來我往，誰也不讓誰，很快，姜忌安便感到更加煩躁，他將盒子背在身上，雙手快速結印後，將口袋裡的符籙扔了出去，化作一道巨大的火龍朝藤蔓燃燒。不出意外地，火也燃燒到了一旁的廢棄汽車，引起不小的爆炸。

但趁此機會，姜忌安直接從向下的車道縫隙間跳了下去，最後在『風神咒』的幫助下穩穩落地，直接來到了地下停車場的最深處，並在這裡看到了已經滲透進整座大樓的巨大藤本植物本體。

「這是快成精了？」望著中間已經初具人形的藤本植物本體，姜忌安是一臉震驚的說道。

然而還沒等他來得及震驚，一道道藤蔓和西瓜鬼、莧菜鬼又是朝他攻擊過來，使得姜忌安是不得不趕忙舉劍迎敵。

等到好不容易找到機會後，姜忌安從盒子裡拿出了那顆高麗菜，找準機會後便朝那藤本植物本體扔了過去，同時大喊道：「您的外送已送達，祝您用餐愉快！」

接著他便是猛地一打滾，滾到了一旁的廢棄汽車後面，下一秒，隨著高麗菜的外皮一一被藤蔓給打落，裡面也露出了一枚綠色水晶，並直直地插進了藤本植物那初具人形的臉上。

緊接著，在那綠色水晶插入藤本植物的瞬間，一陣梵音從四面八方響起，那佈滿整棟大樓的藤蔓也在轉瞬間隨著藤本植物本體消失。

順利解決完了那藤本植物，看了看已經沒有火焰燃燒但卻焦黑一片的地下停車場，姜忌安收起了手中銅錢劍，走出了地下停車場，騎上了他的摩托車迎著早晨的太陽繼續去送外送去了。

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡