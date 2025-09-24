這盞從未熄滅的燈「母親」點亮了我的人生

黑暗中的人嚮往亮光；荒漠中的人渴望甘泉；絕望中的人願求生命賦予他一條出路，而每當我陷入困境、遭遇挫折時，總會有一個人適時的拉我一把，使我不致跌入萬丈深淵。她就像一盞明燈，指引我走向正確的道路，在我以為全世界都要背棄我離開時，她會給予我溫暖和希望，就像燈塔一般，為迷航中的我點亮生命，那人就是我的母親。

小學時的我，不懂得一個人的氣場足夠點燃內心的燈火，以為所有的力量和溫暖都需要從外界去汲取。那時，身為風紀股長理當該盡責的管理秩序，但卻因為登記同學吵鬧而遭到言語抨擊，從那之後我便開始畏首畏尾的做事來討好別人，但正義感使然，我不認為這樣的行事方式可以勝任一個好的幹部，於是成天陷入這樣的矛盾中，也漸漸的開始畏懼上學，當時的我，彷彿是遺落在黑暗裡的一顆孤獨種子。

直到母親發現了這一切，她告訴我：「無論外界的風雨有多大，自己內心的燈一定不能泯滅，就算抨擊聲浪不斷，仍需堅守正義的行為不可違背自己內心公正的那把尺，如此一來，便會無所畏懼地做自己應該做的事。」

她的話點醒了我，當所有的燈火都沒有了方向，外界不再給你溫暖和依靠，堅持自己內心的信念是多麼重要，只要堅守立場，外界的質疑及批評也就會被淡化了。

長大後，我學會遇到挫折時，自己點亮內心尋找溫暖，也開始試著照亮別人，屢次試驗後發現原來所有的溫度都來自自己本身，再給予別人溫暖時自己也會漸漸的被照亮，生命在春夏秋冬的交替中不斷地生長，我也在挫折的輪迴中體味人情冷暖。

小時候母親的那番話，直到現在仍像夜裡明亮的燈火，給我溫暖和希望，使我學會如何自己點亮內心，也給了我點亮別人的動力，她點亮了我的生命---我的母親。

