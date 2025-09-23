職場不做濫好人！如何創造「攻其不備，出其不意」的平衡？
【人在職場漂】
「攻其不備，出其不意」的原意是打仗時，要趁敵人未及防備及意料之外就運用策略，展開攻擊，才能達到出奇、克敵制勝之先機，贏得最後的勝利成功，古人的智慧之語能流傳千古，必有其獨到之處。
而近期有些不同以往人際關係體會的我，看到這句話，也讓我改變過去很多相信別人、以他人為重的人際作為。由於職場每個人都戴著面具在跟同事相處，所以諸如我這種實在生活，以真實模樣應對的人不多，因此，我常常在不同時段受著大小不同的人際傷痛，尤其那些我曾經費盡心力照顧過，支持過的人。
每次我都告訴自己要調整、要改進，但沒多久便會因一時心軟，又端出真心與人相處，每每都落得悽慘命運，獲得的都是別人開心，我傷心的苦果，我不只一次自罵自責：「要做好的人，不要做濫好人；做份內的事就好，別再拿熱臉去貼別人的冷屁股」。
有些自以為是，難以相處的同事，不必一昧地討好，保持距離是最佳的選擇，不要因為那些冠冕堂皇的理由把自己給綁住，譬如保持和諧的團隊，不要變成一盤散沙等。其實人性是最微妙、最難解的，每個人都會為自己盤算，鮮少有人會為他人著想。我想，以同理心出發的職場氛圍是夢想，況且有句話說得好：「牛牽到北京還是牛」，不可能因為你對他好，他就會變好。
有了這些體會，我不再唯唯諾諾，做任何事都要跟他們討論，取得他們首肯我再做。反之，而是開始進行一些「攻其不備，出其不意」的改變，譬如說更換座位，遠離人前人後難相處的人，不再事事以他人為重、處處討好。我覺得改變以後的自己，心情變得無比輕鬆，鬱悶的感覺不再。
📰【天使巡房】卵巢癌病患用「人生五道菜」完成最後心願
📰【創作投稿】身為「出版社編輯」，被裁員 43 小時後我做了這個決定
📰【創作投稿】「鹽漬檸檬」把家的味道鎖進玻璃瓶
📰【作家餐桌2.0】翁禎翊／跨國界餐桌約定：鐵板時光
📰小軟子＠絕命青年／流浪在外，是否都會想念家鄉的熟悉味道？
📢 2025 TCCF PITCHING 提案大會入選名單揭曉！
📢 聯合線上原創小說《陰間需要我！》入選2025TCCF出版文本專場
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言