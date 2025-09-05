捷運驚魂 醉漢用「薄荷鏢口香糖」反殺胖子怪客

【阿飄有事】

因非尖峰時刻，捷運車廂裡，乘客零星。

一名胖子在座位打鼾，褪色的格紋襯衫緊繃。

兩名中年婦人並坐。左邊一頭枯草波浪捲，香水散發著廉價的氣息；右側婦人一頭短髮，深灰套裝看起來精明幹練。

一名醉漢在角落座位低吟，雜亂的鬍子就像是糾纏他的苦痛。

博愛座上，一對老夫妻依偎彼此彷彿兩尊沉靜的石像。

車門邊，一名身穿高中制服的少女，長髮過肩紮著兩條細辮，露出白瓷般易折的後頸。蒼白的臉龐戴著黑框眼鏡，手上拿著一本日系輕小說，指尖無意識地撥弄書頁。

鼾聲驟停。

「咳咳咳！咳咳咳！」胖子眼球暴凸額帽青筋，瘋狂地咳嗽。

波浪捲婦人站到胖子面前滿臉抱怨道：「你口罩呢？會咳嗽還不戴口罩！」尖銳的嗓音在車廂裡格外刺耳。

胖子驟然收聲。露出骯髒的牙齒道：「口罩？」他一陣嗤笑，肥手探進褲檔裡，掏出一團黴綠斑駁的布甩向婦人，引得婦人向旁一跌又是尖叫，然而落地的布竟開始冒出綠霧。

「這就老子的口罩，曾經毒爛過二十七張多事嘴，你試試？」

綠霧觸及婦人髮梢的瞬間，髮尾竟瞬間焦黑！她淒厲尖叫，想逃，雙腿卻不聽使喚。胖子獰笑起身，那開始冒出綠霧的肥掌直抓她咽喉：「老子先把你毒啞了再慢慢玩……」

職場婦人看著這一幕已然嚇傻不敢動彈。老夫妻渾濁的眼珠依舊望著窗外置若罔聞。少女的指尖深深掐進小說封面渾身顫抖。只有醉漢的低吟還在角落斷續，像瀕死野獸的喘息。

「啪啦！」醉漢手中的保力達Ｂ空瓶不知何時砸在了胖子抓著婦人的手臂上，令胖子放開了婦人。

醉漢坐直了身子，滿是汙漬的外套領口大敞，露出鎖骨上陳舊的疤痕，嘴裡似乎還咀嚼著什麼。

胖子冷笑一聲道：「醉貓想當英雄？」舉掌便向醉漢襲去！

醉漢沒答話亦無閃避之意。就在胖子距離僅剩三步時，醉漢食指與中指，如拈花拂柳般於空中輕輕一捻、一彈，將口中那團口香糖精準貫入胖子獰笑的大嘴裡。

「呃！咕！」

胖子雙眼驟紅，喉頭被那團口香糖給堵塞。他掙扎、抽搐，面如醬紫，吐出一口綠沫混血後，如一座巨山崩塌。

醉漢連看都沒看他一眼。

他從大衣口袋中摸出皺爛不堪的紙盒，青綠色的包裝已然殘破不堪。他從中掏出一片新的口香糖，打開銀色鋁箔，正要放入口中。

「請……不要……」

少女的聲音細微不甚流暢，卻有一股堅定。

「在捷運上……吃東西，會被罰錢……」

醉漢的手停住了，他緩緩抬頭看著少女。

少女也看著他。

兩雙眼睛互相凝視著，一雙像春日清澈的水池滿是生機，一雙像荒原混濁的淤泥滿是死寂。

沉默了片刻。

醉漢笑了，有點窘迫，有點苦澀，他把口香糖重新包回鋁箔中，隨手又塞回了口袋。

此時一陣打破沉默的音樂響起：「古亭，轉乘中和新蘆線的旅客請……」

醉漢沒再說話，只是起身，晃了晃身子，走出車門，消失在車站裡。

車廂重新陷入寂靜，胖子橫躺地板，身邊還是保力達Ｂ的碎片，嘴角殘留著未乾的綠沫與血絲。

少女低頭，發現一張銀色鋁箔紙，上面還有一點酒氣。她將鋁箔拾起，夾進她的小說中。並把小說重新合上，緊緊抱在胸前，像是抱住一種說不出的心情。

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡