新詩｜心臟血管外科
【詩意流光】
強力的幫浦
蜿蜒的管路
承載著每一秒生命的存在
當幫浦日漸朽壞
我們拓展連外道路 注入新血
當管路逐漸壅塞
我們撐起支架 疏通流量
強力抵擋油脂的吞噬
颯爽英姿 細膩刀法
儘管已經多久沒有觸到軟綿的枕頭
沈重的眼皮拒絕妥協
只願你每一跳 都是幸福的預報
