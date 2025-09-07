強力的幫浦

蜿蜒的管路

承載著每一秒生命的存在





當幫浦日漸朽壞

我們拓展連外道路 注入新血

當管路逐漸壅塞

我們撐起支架 疏通流量

強力抵擋油脂的吞噬





颯爽英姿 細膩刀法

儘管已經多久沒有觸到軟綿的枕頭

沈重的眼皮拒絕妥協

只願你每一跳 都是幸福的預報

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡