新詩｜心臟血管外科

琅琅悅讀／ 呢喃
颯爽英姿細膩刀法。(圖/freepik)
颯爽英姿細膩刀法。(圖/freepik)

強力的幫浦

蜿蜒的管路

承載著每一秒生命的存在


當幫浦日漸朽壞

我們拓展連外道路 注入新血

當管路逐漸壅塞

我們撐起支架 疏通

強力抵擋油脂的吞噬


颯爽英姿 細膩刀法

儘管已經多久沒有觸到軟綿的枕頭

沈重的眼皮拒絕妥協

只願你每一跳 都是幸福的預報

詩意流光 醫師 醫院 手術 流量 創新番 單篇創作

