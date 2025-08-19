魏德聖《BIG》教我們的事：堅定的愛勝過死亡使人堅強

那些殺不死我的，都將使我更堅強。（尼采）





我是個喜歡喜劇的人，因為這個世界已經夠慘了，如果要看悲慘故事我會去看報紙。我看戲就是為了離開這個殘酷的世界，不管過程如何艱辛，只要結局大家都能一起得到幸福，那也就安慰了在現實中所無法滿足的願望。

所以，我一向不看悲劇。

寫作則另當別論，畢竟我寫作是為了找到問題背後的成因，以及為了解決自己內心的疑問，所以，偶爾，只是偶爾，我會寫出Bad End。

《BIG》由魏德聖導演執導，講述癌症病童如何與病魔對抗，以及家人的支持與陪伴如何影響孩子抗病的過程。同時，電影也描繪了病童面對死亡的心境，以及家人該如何學會與孩子道別。

以下內容涵蓋劇情討論，不想被劇透的請先迴避。





癌童如何對抗癌症

在醫院走道盡頭有一間「BIG」病房，那是由病童出院時，用奇異筆改寫而成的門牌，而816病房裡，入住的大部分是罹患血癌（白血病）的兒童和青少年。

一如《航海王》的出發，進入英雄歷程（Hero's journey）之中：原本相互看不順眼的隔壁床病友，或是本來相互搶奪物品的小孩，因著走道的施工而暫時住進這間病房，使得大家從原本的相互對立，成了互相扶持，共同對抗病魔的夥伴，一起歡笑，一起哭泣，分擔彼此的憂愁和悲傷。

拍攝手法非常特別，以動畫的方式表現孩子與病魔爭戰的過程和結果，以真人演出交錯呈現孩子們真實的景況和心情。





病童如何看待死亡

劇情一開始導演（同時也是編劇）就毫不留情地發了便當，讓最初接受治療的孩子因搶救不及而離開，由於孩子是從孤兒院來的，沒有家人的支持。不曉得導演是否間接想表達：「孩子生病最需要父母的陪伴和支持」這樣的觀點跟看法。總之這名孩童的離開帶給同病房的另外兩位「室友」極大的震撼，彷彿看到了自己的未來。

也由於導演發便當毫不手軟，更反襯出生命的可貴。能繼續活下去是神的恩典，雖然也有因為生不如死而尋求解脫的人，當萬念俱灰之時，死亡的確是唯一的依歸。

劇中的角色「珈農」便是如此。

她因為罹患此疾而感到人生無望，同病室室友的離世，更讓她心生「下一個或許就是我」的恐懼，懷疑自己恐怕活不過花樣年華，於是她對於前任主治醫師的死，表達了「真好」的感慨。

但隨著「我想活著」的結尾，讓人不禁又反思生命的意義，以及要如何充實而毫無遺憾地繼續人生。





家人如何面對，及如何教導孩子面對

既然導演發便當讓觀眾吃到飽，自然還是有孩子即使樂觀面對也終究會離開的情況。民間習俗忌諱觸霉頭的徵兆，在結果未出之前家長都還是抱持著一線希望，之後懊悔著未能與孩子好好道別，以至在心中留下未竟之事的遺憾。

自然前人的教訓讓後人覺得自己不能再度留下遺憾，於是羅恆的父母決定要與孩子一同前往戰場（手術室），心裡上的安慰（儀式）和實質上的陪伴兼具，讓孩子知道自己是被重視，而且不是隻身一人面對。

這種或許在外人眼中看來理所當然的事情，隨著時代的轉變，常常有人自嘲地昭示著各種「一個人的成就」，諸如：一個人去逛街、一個人出國旅遊，更有「一個人去開刀」或是「一個人去住院」的情事。當一個人要面對各式各樣生命中難以獨自承受的景況時，雖然可以用「我已經是成年人了，可以自己面對」來安慰自己替自己打氣，但也別忘了，陪伴與支持才能讓自己儲存更多力量。





道愛、道別、以及告白，都要及時

羅恆的家長在羅恆要進手術房前，曾問他：「你有什麼話要跟爸爸媽媽說的？」

羅恆說：「爸爸媽媽我愛你們。」

或許是知道自己可能下一秒就會離開這個世界，因此珍惜自己在世的時間與家人道愛。

以及依然抱著「也許我會繼續存留」的期盼，不放棄希望到最後一刻，貫串整個故事的靈魂人物源源，也在這段生命的時刻「告白」了兩個男生，而母親們也因為如此，以溫暖而堅定的態度守護孩子，並未阻止他們，只是順其自然的在一旁默默看著。到底父母該如何面對少年少女們的青春期戀情，或許又是另一個課題了吧！





愛能使我們更堅強

生命總會經歷各種各樣的遭遇，要如何能像不倒翁一樣打倒了卻還能屹立不搖，有時必須要有堅定的信念，那樣的信念就像不倒翁那內在的重量，讓人能不管經歷怎樣的推擠碰撞，都還能維持挺立。

一如尼采的名言「那些殺不死我的，都將使我更堅強。」

而那能使人堅強的，就是勝過死亡，無止盡的，堅定的愛。

這部電影，導演魏德聖巧妙地埋入各種訊息及象徵，是值得反覆溫習的文本，相信在每次的觀看中都能有不同的覺察跟反思。我想這是生命教育的最佳教材，適合這燥熱的暑假全家一起觀看。





接下來是關於電影本身表現上的一些小小想法。

首先，由於有動畫與真人交錯，動畫畫面做得很具水準，雖說大概是外包給日本方去做，但這樣的象徵手法我很喜歡。也可以看見導演面向兒童的企圖心，表明：這部電影就是大人小孩要一起攜手來看的。

不過也因為運鏡和拍攝手法做得太好，有時會被畫面的呈現給中斷情緒。當然劇本原先就是淚中有笑，悲喜交加，不過當鏡頭帶到某種象徵的表現時，很容易讓人因為「哇，這個效果做得很好」或是「這樣的表現手法真棒」，而被吸引了注意力。

另外，正因為是市井小人物的故事，就像是你我身旁的人會發生的，也許會給人一種親切感，但可能限於時間也會覺得有些意猶未盡，這就青菜蘿蔔各有所好了。

也難怪在演員訪談裡有人提到：「在這個追求商業化的時代裡，居然還有人敢拍這種片，真是有勇氣。」

總之，不當成商業片來看，《BIG》的缺點就成了優點也說不定！

