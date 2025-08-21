【詐騙實錄】Amena Wang／記我被詐騙的三段經歷

文／Amena Wang

恭喜妳中獎啦！

第一次被詐騙，是在二十歲的時候，因為接起一通，通知中獎的電話，因為當時會相信，是因為我很常參加抽獎活動，於是就開始我被詐騙的開始。

接起電話之後，對方開始一步步引領妳，進入他們精心布局的陷阱裡，對方和我說：「恭喜您中獎」，我心想：「天啊！我中獎啦！」，因為我常常參加抽獎活動，我不疑有他，繼續聽對方說下去，對方一開始是和我說會寄送獎品到家裡，需要我提供住家地址，之後才和我說，我有中獎金10萬元，但是需要我先繳交手續費，保證會給獎金，當時的我不疑有他，真的聽從對方的指示，到住家附近的提款機轉帳手續費9000元，因為對方說要先繳交獎金的手續費，才會給獎金10萬元。

當我知道自己被詐騙的時候，是對方還請我打電話給「財政部」，「詐騙集團」假冒的「財政部」，當我打過去的時候，對方竟然忘記自己扮演的是財政部，還反問我是哪裡，我說是財政部嗎？對方停頓了好幾秒，才反應過來，回覆我說：「對對對，這裡是財政部」，此時此刻的我，才清醒了，我、我、我、我、我被詐騙集團詐騙9000元了，問題是，那還不是我自己賺的錢耶！是政府補助低收入戶的生活費耶！

當時的我們家境清寒，王爸爸病倒到病逝，我們租房子，很需要那筆被騙走的9000元，我被騙之後，家人都唉聲嘆氣，心想我怎麼會這麼笨阿！

我是主任，不好意思，我們主任是女的

再來是我在超商工作遇到的詐騙集團故事，那一陣子，不知道為什麼？詐騙集團一直冒充我們公司的主任，一直打電話來詢問店裡的情形，剛好每次詐騙集團冒充主任打電話來的時候，都是我剛好值班，都是我剛好接電話，有一次我接起來就和對方詐騙集團假主任說：「我們主任是女的」，詐騙集團罵我三字經：「幹xx」，隨即掛上電話，頓時的我，無語滿天飛，晚上和大夜班交班時，和大夜班說這件事情，隔天上班時，和店長交班時，和店長說這件事情，詐騙集團那一陣子冒充假主任打電話巡店，有好一段時間了，我也接了好幾次詐騙集團的電話，店裡的店長同事，都問我怎麼有勇氣接電話，還和詐騙集團對話。

假買家真賣家簽訂金流協議

最後是我自己出來創業之後，遇到的詐騙集團，因為前幾年疫情嚴重，網路創業網路購物很興盛，有買家來和我買東西，那很正常，但是當買家莫名傳「簽署金流協定」給我時，我一頭霧水，不是單純的買賣嗎？原本我要按連結，要簽署下去了，一瞬間，我想到我其他買家都沒有傳這個金流連結給我，怎麼只有這個買家傳給我，之後我氣到，去找詐騙新聞傳給詐騙集團看，然後詐騙集團就愈來愈多來詢問我商品價格，我就不理了。