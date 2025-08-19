【詐騙實錄】陳勁雲／路窄心放寬

文／陳勁雲

退休生活悠閒過日子，113年9月某一天在臉書看到免費贈書活動，書名《退休後，錢從哪裏來？》因已從職場退隱，尚有房貸5百多萬元，晚婚晚生，育有1女才10歲，而我65歲（114年），内心希望早日還清房貸，免讓女兒負擔經濟壓力。

索書就有專人來加LIEN，暱稱「沈○峰」並邀進一個投資群組，因久未獲書，即退出群組，並認非我要的，另在臉書一端看到類基金理財方面訊息，想一窺究竟，於是有專人來加LINE，暱稱「張0婷」並也邀請進入一個投資群組，也是非我要的，也退出群組。但卻未退出這兩位「沈0峰」、「張0婷」個人LINE，這兩人都嘘寒問暖，從日常興趣嗜好談起，可能退休生活百般寂寥，在職時少接觸社交圈，朋友不多，就且說且聊，不意中吐露出經濟拮据困境的心跡，沒多久就邀我入群，於是姑且看看他人投資趨勢，這樣醞釀了三個月……

113年12月底，「沈0峰」說他們股票投資活動優惠活動快結束了，加入5萬元，就有30萬元獎勵金資助，待年度月底獲利後歸還，因瞥見群組裡成員分享獲利成果豐碩，又說因職務關係無法參加，合夥一人一半資金，入我帳戸，心想那我不就擁有雙倍資金在我掌控之下，況股票我不熟，有個投資顧問「沈0峰」不就如虎添翼，遂欣然同意。

這種股票投資，宣稱有内線交易和技術看盤，僅限群組成員少數人知情，運作大批資金進場，哄抬股市上漲，讓散戸跟進，然後當日冲或隔天冲獲利了結，相當合乎邏輯。

為了分散風險，我也加入「張0婷」的股票投資，這兩個群組運作相仿，於是資金獲利可觀，胃口養大了，於是114年1月~2月間陸續入金面交，群組的人都如此慷慨解囊以獲得更大的報酬，不覺有異；詐騙集團巧妙安排設局，佈陣股市當日冲、未上市股票抽籖、融資協助，原以為帳戸有資金可相互抵銷，卻刻意迴避正常化支付途徑，曲意解釋需自帳戶外再挹注資金，創造不當不法的合理化邏輯套路。

適逢我因房貸移轉他銀行，而有大資金，心想短時間輪轉一下就大翻身了，於是大膽冒進投了兩個群組投資計畫，各獲利3千多萬元和4千多萬元，但這一切都是假數字帳戶，假意的App，竟讓我共計損失600多萬元。

當我身邊沒資金了，兩個詐騙集團均相同作法，指引民間房貸二胎及辦自然人憑證，警覺有異，央求本金返還，不要利潤，對方都堅不允准，詐騙集團並要求融資繳清（各594萬元及500萬元）才出金，並催房貸來支付，因早有安排歐洲之旅，推諉即使辦理也來不及承受處理，屆時人在國外。

因保密條款，少和人提起彼等投資計畫，歐洲之旅和同寢室友人共處15天，談及他獅子會高階人士被詐騙損失2千萬元，因報警而挣回1千萬元，突感到碰到相似情節而揭露詐騙套路，友人建議儘早報警處理；因已察覺有異，大失慌張，惶悚不安，旅程中精神恍惚，同行團員都感受我不太正常，在義大利米蘭機場海關檢查竟丟小背包，內有護照，幸導遊協助翻譯，在辦公室尋回，不然可能滯留歐洲無法返回國門。

返台的翌日（3月19日），我就決定報案，警方提議捉車手，假鈔誘其出面，但久未入金，歹徒也感有異要求先匯少額資金才派員面交，我和警方都覺不妥，即使匯少額資金一去便難尋回，遂告失敗；另一組則警民合作捉到最後一位車手，因不再入金，一組竟揚言黒道催討，並秀出槍枝圖片，意圖脅迫入金，報警後有二次假檢警行為，其一聯接視訊警員，我突感不對勁，告之已報案，有後續配合事項請連繫報案單位，自報警後就不再入招了。

心理煎熬，非常創傷想不開，但心想到賢慧的太太和可愛的女兒，不能了却此生，撥打1925安心專線好幾回，才慢慢回復正常的精神狀態，幸接線人員訓練有素，不曾一人責備被害人，溫馨關懷。也上網加入反詐騙社團、法律諮詢社團找相同處境的人，他們有什麼因應之道？因隱私不想公布真實姓名，一幅圖片呈現著幽谷中滿坑翠綠樹木，近處暗晦，遠處一抹曙光開啓了微曦的朗空，一人撑傘踽踽獨行其谷壑，寫著「心若放寬，處處都是春天」彷彿慰藉了我，恰似我目前心境寫照，用此為大頭照，署名「心放寬」來反映問題和求解答。

我在狹促的窄路，面臨刑案開庭和民事求償的漫漫小徑，願我面對它、接受它、處理它、放下它、計畫未來，人生錯誤及時悔改還有救；過程中未被牽引辦理民間房貸及辦自然人憑證，否則捲走千萬元，將萬刧不復，勇拒黑道脅迫、假檢警不入招，雖損財產不少，但清醒防二次受騙，乃不幸中的大幸，有退休金、基金配息、房租收入雖不多，房貸已增至約莫2千萬元，目前尚可生活無虞，關鍵在不動產未被侵占消失，和相同處境相比又幸運一些，唯希望我的故事可以給人一些警惕，免踏覆轍。