【詐騙實錄】陳歆／「真貴」的教訓

文／陳歆

「叮叮叮」清脆的電話聲劃破了寂靜的中午，媽媽懷著忐忑的心把電話接了起來，但聽到的不是兒子即將回來的好消息，而是急需用錢的消息，趕緊照著電話的要求去做，希望兒子在外打拼，不要被錢限制住了。

掛掉電話，想到兒子有困難第一個找到的是自己，心中不免有些雀躍，但又想到兒子是不是在外打拼遇到了困難，或是不順利了，才需要打電話回來，但不管怎樣，自己的存在終於不是個累贅了，終於可以幫到忙了。

再往後，兒子一次次的要求轉錢，媽媽從不拒絕，反而覺得這種被需要的感覺真好。但在今年過年，媽媽開心的問兒子：「最近是在忙什麼？我的寶貝要出人頭地了喔，跟我要了那麼多錢，不過沒關係，媽媽會努力打工去幫你賺錢的。」兒子疑惑的問：「我沒有跟你要錢啊，我最近剛升上經理，錢很夠用，你是不是做夢了。」

但媽媽十分確定自己沒有做夢，還把存摺裡的紀錄一筆一筆念給兒子聽，兒子越聽越不對，要求媽媽把轉帳的銀行帳號念給自己聽，媽媽不理解這麼作的意義是什麼？但還是照做了，兒子聽完大叫：「這不是我的銀行帳號！媽，你被詐騙了」媽媽聽完以為兒子在騙她，笑笑的說：「你不要裝傻了，這點錢，只要是你需要的，媽都可以再去賺。還有，我知道什麼是詐騙，我這個不會是的。」說完，便笑笑的把電話掛斷了。

兒子在電話另一頭十分緊張，趕快打165防詐騙專線，希望能把損失降到最低，電話打完，兒子感覺一陣頭昏腦脹。因為有這件事情的發生，兒子覺得詐騙對於許多人是一個危險的存在，但這個存在不可能完全消失，只能讓大家學會識別，什麼是詐騙，什麼不是詐騙，當遇到的時候才可以面對問題，解決問題。

為了讓媽媽了解什麼是詐騙，兒子透過許多政府管道，找到了近代政府為了防詐而做的政策，為了防止詐騙更猖狂，政府開始跟民間更加密切合作配合，行政院也在官網上提出識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐，不僅透過許多宣導要讓民眾更了解詐騙是什麼，還與電信業者合作，限制或拒絕高風險的用戶申辦，降低人頭門號的濫用，也透過許多科技技術，通報可疑網路廣告，並建置第三方支付服務業虛擬號查詢平臺，當民眾受騙，檢警單位可以更快查找第三方支付業者，當然，最近常常佔據電視頭條的AI，政府也有運用到，如設置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」提高民眾的警覺心，防止不必要的損失，政府除了詐騙前的防治，也有提高犯罪後的懲罰機制，並推動國際合作管道，與國際一同打擊罪犯。

兒子也透過這次發生的事情，買了一個很貴的經驗，了解到防詐不是一個人的工作，是政府跟民間及良心的共同合作，每個人多一點的小心，為社會多一分的安心。