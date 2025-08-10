職場生存修羅場，選擇正義發聲vs.沉默自保？

在職場裡，如果想要順風順水，就得具備一種所謂的「賤（健）人體質」。不是要你真的低聲下氣，而是要有一種任人議論、照樣前行的強大心臟。無論背後有多少閒言閒語、是非對錯，都要做到不聽不問、不急不怒。方能心如止水、稱霸職場。

在我前一個工作單位，有個令人窒息的潛規則。

老闆喜歡在理監事的群組裡「帶風向」。每當有員工被他列為「要處理」的對象，他不會公開說明原因，只會在群組裡拋出一些負面言論，或是有意無意說員工的不是，例如「那位員工態度不積極」「辦事效率讓人搖頭」等等。話語模糊，卻足以種下令人懷疑的種子。

一次、兩次之後，理、監事們開始對這位員工產生既定印象。到了開會時，老闆再順勢提案：「我們來檢討一下這位員工是否適任。」大多數人不會反對，因為早已被預設了結論。

這樣的風氣行之有年，沒有任何幹部提出異議。不是因為不知道這樣不對，而是因為——利益早就綁在一起了。一開口質疑，可能就會成為下一個被點名的人。下次理、監事就沒他的職位。在這樣的組織體制裡工作，「沉默」是一種自保，「附和」變成一種生存策略，而「正義」永遠成了最奢侈的渴望。

因為我也曾經是無聲獵巫受害者，當初老闆從別的單位把我請來時，滿懷著希望與抱負，天真地以為，這是一次實現理想與貢獻所長的契機，那些用來包裝職位的「漂亮抬頭」，我也像「鬼遮眼」一樣，全都信了。

如今想來，那段「鬼遮眼」的日子，簡直像是公主夢遊進了賊窩。

我以為自己是被賞識、被重用的幸運兒，實則為一顆隨時可棄的棋子。滿心以為自己即將展開一段華麗的職涯旅程，沒想到迎來的，卻是悄無聲息的獵殺與排擠。那裡，越是認真做事、直言不諱，就越容易成為眼中釘。

公主不是不想醒來，而是她壓根不知道——自己從頭到尾，只是別人劇本裡的一個片段。直到有一天，在理監事會議上，我一邊印會議議程，老闆一邊在資遣我，那一刻，我才真正明白：

職場裡，風向不是自然形成的，是有人刻意「吹」的；而沉默的同事，早把「自保」排在「正義」的前面。

職場不是伸張正義的地方，而是自保與生存的修羅場。因為你若是太在意，就會被拉入泥淖，失了本心；但若你能一笑置之、繼續做好自己，反而能走得穩、走得遠。

(圖/香格格)

