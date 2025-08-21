新詩｜染過的白，仍可盛開黃色玫瑰
【詩意流光】
我是白，
但不是潔白無瑕的白。
我是一張被人染色的紙，
沾滿了他人的色彩、他人的話語、他人的期待。
最終，變成左右我人生的軌道。
我曾以為，聽話就是乖，
卻不知，
那只是讓人佔便宜的入口。
我是白，
任人踐踏的白，
沒有邊界，沒有聲音，
只剩沉默的承受與退讓。
作為一個人，應該擁有自己的思想。
可我，直到快三十歲，
才明白這個道理。
那些我未曾為自己發聲的時刻，
那些我選擇沉默的片段，成了人生中最深的遺憾。
人，終究要為自己而活。
我要努力，尋找屬於我的主色。
不再是被動的白，
而是我所嚮往的——燦爛光明，如我喜歡的黃色玫瑰。
