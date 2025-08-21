新詩｜染過的白，仍可盛開黃色玫瑰

琅琅悅讀／ 折光RefraX
我要努力，尋找屬於我的主色。不再是被動的白，而是我所嚮往的——燦爛光明，如我喜歡的黃色玫瑰。(圖/折光RefraX)
【詩意流光】

我是白，

但不是潔白無瑕的白。

我是一張被人染色的紙，

沾滿了他人的色彩、他人的話語、他人的期待。

最終，變成左右我人生的軌道。


我曾以為，聽話就是乖，

卻不知，

那只是讓人佔便宜的入口。

我是白，

任人踐踏的白，

沒有邊界，沒有聲音，

只剩沉默的承受與退讓。


作為一個人，應該擁有自己的思想。

可我，直到快三十歲，

才明白這個道理。

那些我未曾為自己發聲的時刻，

那些我選擇沉默的片段，成了人生中最深的遺憾。


人，終究要為自己而活。

我要努力，尋找屬於我的主色。

不再是被動的白，

而是我所嚮往的——燦爛光明，如我喜歡的黃色玫瑰。

