大兒子從小就很喜歡玩積木，什麼樣的積木到他手裡，他都能有條不紊地完成各種不同的組合，無論形狀是船還是建築物。到了高中，我們送了他一個魔術方塊，他轉來轉去，很快就解開答案，以為比他厲害的我同時和他一起轉動，我卻轉得頭昏眼花，久久不得其解，從此，對於魔術方塊的解答，我自嘆不如。

多年後，兒子已開始工作，但他回家有事沒事或是跟我聊天時，還是會隨手拿起他的魔術方塊在手上把玩，原本不規則的顏色穿插，經過他的巧手轉動，沒多久魔術方塊就很「魔術」地變成每一面都同樣顏色。

當我用崇拜的眼神看他時，他就會以謙卑的態度跟我說：「其實解這個魔術方塊沒什麼啦，只要懂得訣竅，很快就會轉出來了，就像我們的人生一樣啊，可能我們會遇到瓶頸，但山不轉路轉，這邊不行我們就轉那邊，直直一條走不通，我們就學會轉個彎，不是有句話說得好嗎？柳暗花明又一村的道理就是這樣來的。」兒子一面講一面又把撥亂的方塊回歸到同色系。

確實如此，我經常在處理公務時，就是一根腸子通到底，不知變通的結果是事情會陷入僵局並造成別人的誤解，有時我也會拿著規定執著己見，殊不知規定是死的，人是活的，有些規定並沒有講得那麼細，我們就可以試著在規定之內給人方便，為別人的困難找到解決的方法，這樣的方式，才能創造人與人間和善關係的雙贏局面。

雖然兒子很努力教我解開神秘魔術方塊之道，但我依舊學不會，不過在人際關係這個部分，我則因為兒子魔術方塊的哲理而解惑，在處理公務時，學會了「善解」與「轉彎」的功夫，讓我人之間的關係變柔和，公務處理效果事半功倍。

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