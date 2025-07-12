科技男務農的故事
【人在職場漂】
前陣子，從事科技業平時非常忙碌的哥哥，就連偶爾要和我們見面，也約在與他們公司合作種檸檬的屏東一處農場相見，出發前他發了一個位置圖給我，訂好時間，我們就隨著Google Maps的指引，向目的地出發。
下高速公路後，Google Maps把我們的車從大馬路導引到一處小巷道（正確來說應該是產業道路），我們正思忖著會不會被導錯路，後來來到一間民房大門外，門上寫著「ＯＯ農場」幾個大字，我們才放下心來按門鈴，來開門的是一位面露善容，皮膚黝黑的中年男子，我們說明來由，他就熱情的引領我們入內停車。
哥哥隨後也抵達農場，我們才知道原來農場裡種的大部分有機無污染檸檬，都是哥哥生技公司收購用來製作檸檬酵素的原料，在農場主人的介紹中，我們慢慢瞭解他們務農的故事。
農場主人說：「這個農場真正的主人是我姐夫，他從科技業退下來之後，就來屏東買地，建農舍，然後種檸檬，希望以悠閒的心情養身，也在自種的農作物裡養生，他覺得凡事回歸自然，是給自己最好的生命禮物，我原本是姐夫的司機，也因為他退休跟著退休，並跟他一起來屏東種檸檬，種久了就樂在其中，還好住在桃園的老婆跟小孩都能體諒我，讓我做自己喜歡做的事。」
聽了農場主人的自述，看著陪在他身旁的另一半，他接著說：「多年後，孩子大了到外地讀書，我太太就跟著我到屏東種檸檬，從事農產品種植是件辛苦的事，每天除了要拔草、澆水、防蟲、用心照顧外，還要跟許多野生動物為伍，她能跟著我適應這樣的生活，除了訝異，我更多的是感恩」。
我們一群人聽著科技人轉成農人的故事，都聽得津津有味，口裡喝著他們自煮的天然檸檬茶，好喝溫潤又令人放心。
那天，天氣晴朗，我們的身心靈收獲滿滿。
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