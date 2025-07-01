微鬼：關不上的電梯門

琅琅悅讀／ 雲月半子
午夜時分，走廊空蕩蕩的，唯一的聲音來自電梯門開啟的「叮」聲。(圖/雲月半子提供)
午夜時分，走廊空蕩蕩的，唯一的聲音來自電梯門開啟的「叮」聲。(圖/雲月半子提供)

#微

關不上的

午夜時分，走廊空蕩蕩的，唯一的聲音來自電梯門開啟的「叮」聲。

阿龍拖著疲憊的身體，想走進了電梯。他的眼皮沉重得快要合上，加完班的他只想趕快回家洗洗睡去。

他想走進電梯，但身體累得有點遲緩，一發楞，電梯門剛打開，又突然關上。

「壞了嗎？」他皺眉，再次按下按鈕，門開了，又合上。

如此重複了幾次，他覺得，難道是電梯裡面的那個故意在捉弄他。

可是，護理師站在最裡面，不是在控制面板旁邊啊！該不會是遇到什麼「無形的東西」吧？

咦……為什麼公司裡面有護理師？

這時候，電梯裡的護理師卻說話了：「祢不知道，祢已經往生了嗎？」

阿龍楞了一下，她在跟誰說話？這裡只有我跟她，她在跟我說話嗎？

「祢可以試著往上跳，或者往下鑽，真的可以不必搭電梯了。」護理師的聲音帶著一絲的憐憫。

突然他的身體開始不受控制地發抖，然後發現自己的影子消失了。腦中閃過幾個小時前的畫面---他下班途中發生車禍，被送進醫院急診室……

「啊……」他嘴巴微張，發不出聲音。

「請安息吧。」

阿龍的身體開始變得輕飄飄的，他低頭看著自己的手，已經開始變得透明。

電梯門終於緩緩地關上……

原來，他真的不必搭電梯了。

看著關上的電梯門，她在心裡默默地嘆了口氣：看來是猜對了，又是一個迷失了的靈魂。

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