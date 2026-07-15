斬斷宿命 殺出未來 《空之境界劇場版：未來福音》

《空之境界劇場版：未來福音》將於7月31日（五）全台大銀幕上映！《空之境界劇場版：未來福音》加上了《未來福音 extra chorus》的系列番外篇章，收錄三則未曾展開的支線故事！

《空之境界劇場版：未來福音》故事敘述1998年盛夏，兩儀式追捕一名神祕男子──倉密目琉海。他能預見未來，也是引發連環爆炸的「炸彈魔」。同時，禮園女學院的學生瀨尾靜音，因一場意外邂逅黑桐幹也。面對這位願意相信她預言的青年，靜音訴說出隱藏許久的能力：「我可以看見未來。」多年後，另一段命運線再度交錯──瓶倉光溜與少女未那，前往探訪一位「看見未來」的占卜師。當擁有預知能力的他們彼此相遇，命運的舞臺悄然揭幕……

為迎接《空之境界劇場版：未來福音》上映，特別推出限定特別場，將於8月1日在台北、高雄、嘉義、台中舉辦；8月9日台北場。觀眾除了可一次欣賞《空之境界劇場版：未來福音》與《未來福音 extra chorus》外，特別場套票還包含飲料、爆米花，以及「式＆鮮花 月夜款工藝海報」、《未來福音》特別款工藝海報、「式＆鮮花 居家款色紙」等限定特典。此外，空之境界劇場版：未來福音》也推出限量電影海報套票，內含《空之境界劇場版：未來福音》電影票、A3電影特殊工藝海報、發行夥伴數位徽章、 購票加贈票房分紅M卡。

《空之境界劇場版：未來福音》限量電影海報套票。圖／車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：未來福音》的資深美術指導海老澤一男，於今年4月辭世，他在日本動畫 界資歷超過50年，一直只以紙張、畫筆，一筆一筆地繪製背景。隸屬動畫製作公司ufotable的海老澤一男在公司內部擔任美術部主任，曾參與《鬼滅之刃 系列作》、《空之境界系列作》的背景繪製。

《空之境界系列作》的背景美術在呈現上，並沒有太多的變形設計，影像整體透過鏡頭展現如寫實影像般的立體感和氛圍，美術指導海老澤一男對此表示：「因為是在平面的紙張上描繪風景，在背景美術中要展現立體感和寫實感的話，不只要仰賴繪圖的表現技法，也必須意識到每個場景的氛圍。『遠處模糊，近處清晰』這是表現立體感的基本技法，但是若不考慮那個場景所發生的事、所散發出的氛圍，就這樣清楚地劃分近處和遠處的話，就會無法展現想要的立體感，自然的遠近感也會跟著消失。讓遠處模糊，但仔細一看就能看到其中的細節……努力以這樣的感覺和以基本的技法為基礎，配合作品或場景的氛圍改變呈現的方式是最重要的事。」更多電影資訊請至車庫娛樂官方專頁查詢。

《空之境界劇場版：未來福音》海報。圖／車庫娛樂提供