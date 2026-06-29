養成冒險RPG《伊莫》定檔封測！「握爪測試」限量招募 7/9起開放玩家搶先試玩

由爪印工作室（Pawprint Studio）開發的多人線上捉寵大世界RPG《伊莫(Aniimo)》於今(25)日宣布，全球範圍內限量刪檔封閉測試「握爪測試」將於2026年7月9日(四)正式開啟。尚未報名的玩家可把握招募期間，可前往官方網站填寫問卷加入，搶先體驗這場結合奇幻 生態、開放探索與伊莫養成的大世界冒險 。

本次「握爪測試」預計開放 PC／iOS／Android 平台參與，並支援繁體中文、英語、日語、韓語等多種語言，全面面向世界各地的玩家。測試期間，玩家將可深入艾德爾大陸不同區域，體驗多樣地貌探索、圖鑑蒐集、即時戰鬥等內容要素。官方邀請有興趣的玩家把握招募期間完成報名，親自感受《伊莫》所打造的生物捕捉開放世界。

從實機 PV 到親自體驗，「握爪測試」即將開放玩家搶先試玩

官方日前公開 7 分鐘長實機遊玩影片，透過實際遊戲畫面呈現艾德爾大陸的場景規模、地圖風貌與伊莫互動等多項內容。從廣闊自然地貌到充滿未來感的都市區域，影片展現《伊莫》在世界建構與生態氛圍上的細節設計，也讓玩家能在「握爪測試」開啟前，搶先感受這片大世界所帶來的探索想像。

而隨著「握爪測試」正式定檔，玩家不日也能於測試期間親自進入艾德爾大陸，體驗《伊莫》結合大世界探索、生物捕捉、即時制戰鬥與社交生活的核心玩法。在本次測試中，玩家可透過投擲「謎立方」捕捉伊莫，讓牠們成為旅途中的夥伴；面對不同戰況時，也能透過指揮模式搭配伊莫技能，進入連結模式化身伊莫施展連招，感受更具操作感的即時戰鬥節奏。

遊戲內真實畫面。圖／爪印工作室

遊戲內真實畫面。圖／爪印工作室

此外《伊莫》目前已包含超過 200 種不同型態的伊莫，牠們會隨著成長路線、養成方式、天氣與所處區域展現各具特色的姿態，讓圖鑑蒐集與培育過程更具變化。官方表示，每一隻伊莫都不只是圖鑑中的收集目標，更是艾德爾大陸生態的一部分。牠們會依照棲息環境展現不同習性與行為，並透過動作、表情與互動細節，呈現各自獨特的生命感與陪伴感。

多種形態的伊莫等你來探索。圖／爪印工作室

官方期待參與「握爪測試」的玩家，能在探索過程中與伊莫培養羈絆，並與其他玩家展開交流互動，感受這片大世界所蘊藏的生態魅力與社群樂趣。

害羞卻勇敢向前衝，代表伊莫「羞羞獺」展現反差萌魅力

在眾多伊莫之中「羞羞獺」以害羞、療癒又帶點反差萌的形象，成為極具辨識度的代表伊莫之一。牠有著柔軟可愛的外型，卻會抱著小小貝殼勇往直前，害羞的表情與充滿行動力的模樣形成鮮明反差，也展現《伊莫》在角色個性、動作設計與生物細節上的用心。

可愛萌寵「羞羞獺」呆翻你的世界。圖／爪印工作室

國際展會與媒體關注，開放世界捉寵玩法引發玩家期待

自首次曝光以來，《伊莫》便憑藉「開放世界 × 寵物捕捉 × 連結合體」的玩法組合，以及兼具可愛、生動與生態真實感的美術風格，受到海內外玩家關注。遊戲陸續亮相於 TGS 2025、TGA 2025、Future Games Show（FGS）等國際舞台，並於台北國際電玩展 TGS 26 帶來團隊開發理念分享與實機試玩內容，讓更多玩家近距離感受艾德爾大陸與伊莫的魅力。

TGS電玩展玩家實況。圖／爪印工作室

TGS電玩展玩家實況

此外《伊莫》亦獲得海外媒體關注，IGN 曾以實機遊玩體驗為題進行報導，介紹遊戲在生物捕捉、開放世界探索與系統設計上的特色。隨著全球範圍內「握爪測試」正式定檔，各地的玩家將能從過去的展會試玩、媒體報導與實機影片，進一步親自踏入艾德爾大陸，體驗這款大世界生物捕捉冒險的完整魅力。

如今「握爪測試」正式定檔，更多測試內容、全新伊莫情報與後續活動資訊，也將陸續透過官方網站與社群平台公開。敬請有興趣的玩家持續關注最新消息，並把握招募期間完成報名，準備與伊莫一同踏上這場廣闊無垠的大世界冒險。

遊戲資訊： 「握爪測試」招募資訊 l 報名時間：即日起開放招募，截止時間請留意官方後續公告 l 測試時間：7 月9 日 l 測試類型：限量刪檔測試 l 測試平台：PC／iOS／Android l 支援語言：繁體中文、英語、日語、韓語 l 報名連結：https://www.aniimo.com/zh-tw l 資格通知：將透過報名問卷中填寫的 Email 發送通知